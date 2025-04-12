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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın toplam borcu resmen belli oldu: Şaşırtan rakamlar!

Beşiktaş'ta 2025 yılının ilk divan kurulu toplantısı yapılırken, kulübün toplam borcu da resmen açıklandı. Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konulara netlik getirdi.

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Beşiktaş'ın toplam borcu resmen belli oldu: Şaşırtan rakamlar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 12:21

Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün toplam borcu konusunda bilgilendirmelerde bulundu. 2025 yılının ilk divan toplantısında Beşiktaş'a dair tüm kritik süreçler ele alınırken, borç miktarı ise soru işaretlerine sebep oldu.

BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM BORCU DUYURULDU

Beşiktaş'ta 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapılırken; Özgür Şentürk de siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın toplam borcu resmen belli oldu: Şaşırtan rakamlar!

KURULA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı. Ayrıca da toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA BORÇ DURUMU NEDİR?
Diğer ekiplerin de aynı Beşiktaş gibi yüksek miktarda borçları bulunmaktadır.
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ETİKETLER
#divan kurulu
#serdar adalı
#Beşiktaş Borçları
#Özgür Şentürk
#Spor
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