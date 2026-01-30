Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a geldi

Devre arası transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş'ta üst üste sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda transfer döneminde Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek ve Tammy Abraham ile yollar ayrılmıştı.

Beşiktaş, Abraham'ın Aston Villa'ya transferindeki anlaşma gereği Yasin Özcan'ı ise kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti.

BEŞİKTAŞ, ASLLANI'Yİ İSTANBUL'A GETİRDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, ikinci transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün yaptığı açıklamada, Arnavut futbolcu Kristjan Asllani ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Beşiktaş'ın yeni transferi olması beklenen Asllani, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.