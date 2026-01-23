Beşiktaşlı Emirhan Topçu'ya Avrupa devinden yakın markaj!

Kategoriler
Beşiktaş'ın pek çok yıldızı Avrupa pazarında ilgi görürken, şimdi de Emirhan Topçu için Milan kritiği başladı. Esasen ise kırmızı siyahlılar, 25 yaşındaki savunmacı için bilgi topladı.
Gözlemcinin raporunu bekleyen Milan, ardından ise Beşiktaşlı Emirhan Topçu için maliyet araştırması yapacak ve sürpriz transfer için temaslar gerçekleştirecek.
Beşiktaş ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Emirhan Topçu; bu sezon siyah beyazlı formayla 20 maça çıkmış ve 1665 dakikalık zaman diliminde, 1 gol katkısı sağlamıştı.