Beşiktaşlı Emirhan Topçu'ya Avrupa devinden yakın markaj!

Beşiktaş'ın pek çok yıldızı Avrupa pazarında ilgi görürken, şimdi de Emirhan Topçu için Milan kritiği başladı. Esasen ise kırmızı siyahlılar, 25 yaşındaki savunmacı için bilgi topladı.

MILAN EMİRHAN TOPÇU TRANSFERİNDE KARAR AŞAMASINDA

Gözlemcinin raporunu bekleyen Milan, ardından ise Beşiktaşlı Emirhan Topçu için maliyet araştırması yapacak ve sürpriz transfer için temaslar gerçekleştirecek.

EMİRHAN TOPÇU'NUN İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Emirhan Topçu; bu sezon siyah beyazlı formayla 20 maça çıkmış ve 1665 dakikalık zaman diliminde, 1 gol katkısı sağlamıştı.