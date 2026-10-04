Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı'nda siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, 3 bin 815 oy ile yeniden başkanlığa seçildi. Siyah-beyazlı camiada 3. başkanlık dönemine başlayan Serdal Adalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta 3. başkanlık dönemine başlayan Serdal Adalı'dan taraftara ve TFF'ye çağrı Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı'nda 3 bin 815 oy alarak yeniden başkan seçilen Serdal Adalı, 3. başkanlık dönemine başlayarak açıklamalarda bulundu. Serdal Adalı, önlerinde bu sezonla beraber bir sezon daha olduğunu belirterek hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını ve taraftardan destek beklediklerini ifade etti. MHK soruşturmasının beklediği bir durum olduğunu söyleyen Adalı, TFF'nin salı günü olağanüstü toplanacağını ve sabırla sonucu bekleyeceklerini dile getirdi. Ertuğrul Doğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Adalı, Kulüpler Birliği olarak ortak bir noktaya varmak için görüşmeler yapılacağını aktardı. Başlatılan temizlik harekatı sonuçlanana kadar gerekirse liglere 1-2 hafta ara verilmesi ve liglerin başlamaması gerektiğini savundu.

"HEP BERABER ÇALIŞARAK HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTALARA VARACAĞIZ"

Bugünden itibaren çok daha büyük hedeflere yöneleceklerini aktaran Başkan Adalı, "Bir seçim daha geride kaldı. Bizlere güvendikleri için, destekleri için camiamıza teşekkür ediyorum. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız. Önümüzde çok daha başarılı, önü açık bir Beşiktaş var. Allah'ın izniyle hep beraber çalışarak hedeflediğimiz noktalara varacağız.

Beşiktaş camiası her zaman söylüyorum; birlik, beraberlik içinde olduğu zamanlarda Beşiktaş'ın başarısı kaçınılmaz olur. İlgilerinden, oylarına sahip çıktıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok daha iyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğimizde hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak tekrar camianın karşısına çıkarız" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ DESTEKLERİNE DEVAM ETSİN"

Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Başkan Serdal Adalı, "Desteklerine devam etsinler. Onların desteği zaten içerideki maçlarda takımı ateşliyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, var olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. İşlerin iyi günü de var, kötü günü de var. Yeter ki bize inanmaya, bu futbolcu topluluğuna inanmaya, teknik heyete inanmaya devam etsinler. Sonucun inşallah iyi olduğunu beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

"MHK SORUŞTURMASI BEKLEDİĞİM BİR ŞEYDİ"

Başkan Serdal Adalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) salı günü herhalde olağanüstü toplanıyormuş. Salıya kadar bekleyeceğiz. Şimdiden bir şey söylemenin manası yok. Ama keşke hani o bir sene önceden beri söylediğim, yaptığımız uyarıları biz yapmamış olsaydık da şu sonucu görmeseydik. Bu benim beklediğim bir şeydi. Maalesef kötü giden bir şeyleri zorladığınız müddetçe daha da kötüye gidiyor. Eğer ben her konuştuğumda da bu sadece Beşiktaş için değil, her zaman söylerim; Türk futbolu ve diğer takımların düşüncelerini, onların yaşadıklarını da anlatmaya çalıştım. İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır.

"BU TEMİZLİK SONUÇLANANA KADAR LİGLER BAŞLAMASIN"

Türk insanının, Türk halkının başka bir zevki yok, keyifle maçları izlemeye devam ederler. Bu konuda da devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, bakanlığımız gerekeni yapıyorlar. Sabırla bekleyeceğiz, çıkan sonucu göreceğiz. Bu hadiselerin başladığı gün Ertuğrul Doğan başkanla bir telefon görüşmesi yaptık. Bazı kulüp başkanlarımız İstanbul'da yoktu, yurt dışındaydı. Tahmin ediyorum yarın sabah tekrar bir telefon trafiği yaparız. Salıdan önce olabilir, sonra olabilir. Kulüpler Birliği olarak da bu konuda tüm kulüplerimizin fikirlerini, düşüncelerini bir noktaya getirip o kararı vermiş oluruz. Gerekirse ara verelim. 1 hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa... Bu işi, başlanılan temizlik harekatı sonuçlanana kadar da ligler başlamasın.

"TEMİZLİKTEN SONRA TÜRK FUTBOLU ÇOK ŞEY KAZANIR"

Görevini iyi yapan hakemlerimiz var, onların da psikolojisini düşünmek lazım. Bu kadar hadiseden sonra ne kadar isteseler de bu psikolojiyle nasıl görev yapacaklar? Geçen gün de söyledim, gerekiyorsa 1 hafta sonra başlar, 2 hafta sonra başlar. Bir şey kaybetmeyiz ama temizlik yapıldıktan sonra Türk futbolu çok şey kazanır. Onun için çok aceleye getirilmesini doğru bulmuyorum. Çok da aceleye getirildiğini de düşünmüyorum."