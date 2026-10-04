Beşiktaş'ta seçim günü: Serdar Adalı'dan taraftarı heyecanlandıran açıklama

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İstanbul
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Divan başkanlığına Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Av. Özkan Burak Özmen seçildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ı daha güçlü bir döneme taşımak için çalışacaklarını söyledi.
Transfer politikasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Adalı, Beşiktaş'ta oyunculara maaş ödeyerek veya üzerine para vererek gönderme döneminin sona erdiğini belirterek, yolların ayrılacağı oyunculardan da gelir elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Adalı ayrıca, Tüpraş Stadı'nın tribün kapasitesinin kasım ayında 46 bine çıkarılacağını ve Kartal Yuvası mağazalarında gelir artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Genel kurulda Serdal Adalı seçime tek aday olarak girdi. Adalı'nın yönetim kurulu listesinde 10 asil, 5 yedek üye yer aldı.
Aidatlarını yatıran 39 bin 500 üyenin oy kullanabileceği seçimde 20 sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve ardından oy sayımına geçilecek.