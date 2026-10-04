Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Divan başkanlığına Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Av. Özkan Burak Özmen seçildi.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta seçim günü: Serdar Adalı'dan taraftarı heyecanlandıran açıklama Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı ve Başkan Serdal Adalı tek aday olarak seçime girdi. Divan başkanlığına Av. Özkan Burak Özmen seçildi. Başkan Serdal Adalı, oyunculara maaş ödeyerek veya üzerine para vererek gönderme döneminin sona erdiğini ve ayrılacak oyunculardan gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Tüpraş Stadı'nın tribün kapasitesinin kasım ayında 46 bine çıkarılacağı açıklandı. Seçimde 39 bin 500 üye oy kullanabilecek ve 20 sandık kuruldu.

TRANSFER POLİTİKASI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ı daha güçlü bir döneme taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Transfer politikasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Adalı, Beşiktaş'ta oyunculara maaş ödeyerek veya üzerine para vererek gönderme döneminin sona erdiğini belirterek, yolların ayrılacağı oyunculardan da gelir elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

STADIN KAPASİTESİ 46 BİNE ÇIKARILACAK

Adalı ayrıca, Tüpraş Stadı'nın tribün kapasitesinin kasım ayında 46 bine çıkarılacağını ve Kartal Yuvası mağazalarında gelir artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

SERDAL ADALI TEK ADAY

Genel kurulda Serdal Adalı seçime tek aday olarak girdi. Adalı'nın yönetim kurulu listesinde 10 asil, 5 yedek üye yer aldı.

20 SANDIK KURULDU

Aidatlarını yatıran 39 bin 500 üyenin oy kullanabileceği seçimde 20 sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve ardından oy sayımına geçilecek.