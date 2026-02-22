Menü Kapat
Beşiktaş'ta Amir Murillo'dan ilk gol sözleri!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni transferleri, karşılaşma sonrasında yaşananlara dair detaylar paylaştı.

Beşiktaş'ta Amir Murillo'dan ilk gol sözleri!
'ta galibiyet röportajları geldi. Beşiktaşlı yıldızlar, 'deki ilk zamanlarını anlattı.

BEŞİKTAŞ'TA AMIR MURILLO'DAN İLK GOL SÖZLERİ!

"Öncelikle arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çok çalıştık. Böyle büyüleyici seyircinin önünde kazanmak çok önemli. Takım arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum, bana çok yardımcı oldular. Gollerime ve asistlerime devam etmek istiyorum."

Beşiktaş'ta Amir Murillo'dan ilk gol sözleri!

EMMANUEL AGBADOU HATALARA DİKKAT ÇEKTİ

"Önceki maçlarda yaptığımız hataları dikkate aldık. Yaptığımız hatalardan dolayı yediğimiz goller olmuştu, bugün o hataları yapmadık. İstediğimiz gibi kazandık. Buraya geldiğimizden beri herkes çok yardımcı oldu. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. Hocamıza, teknik ekibimize, bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim."

Beşiktaş'ta Amir Murillo'dan ilk gol sözleri!

ESKİ GÖZTEPELİ JUNIOR OLAITAN HİSLERİNDEN BAHSETTİ

"Benim için değişik bir karşılaşma oldu. İlk Göztepe maçımda 3-0'lık Göztepe galibiyeti vardı. Bugün Beşiktaş'tayım, 4-0 kazandık. Avrupa hedefimize devam ediyoruz. Hocamız çok tecrübeli, bana ne yapmam gerektiğini söyledi. Milli takımda ve Fransa'da farklı bölgelerde oynamıştım. Başarılı olduysam mutluyum. Gol attığım için mutluyum. Göztepe, Türkiye'ye geldiğim ilk takım. Bugün buraya geldiysem Göztepe sayesinde. Onlara saygımdan sevinmedim. Yine olsa yine aynısını yapardım."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA GALİBİYETİN ESAS AVANTAJI NE OLDU?
Kartal, Göztepe ile 'Avrupa Bileti' için mücadele ediyordu ve bu akşam önemli bir avantaj yakaladı.
