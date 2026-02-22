Beşiktaş'ta Amir Murillo'dan ilk gol sözleri!

Beşiktaş'ta galibiyet röportajları geldi. Beşiktaşlı yıldızlar, Türkiye'deki ilk zamanlarını anlattı.

BEŞİKTAŞ'TA AMIR MURILLO'DAN İLK GOL SÖZLERİ!

"Öncelikle arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çok çalıştık. Böyle büyüleyici seyircinin önünde kazanmak çok önemli. Takım arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum, bana çok yardımcı oldular. Gollerime ve asistlerime devam etmek istiyorum."

EMMANUEL AGBADOU HATALARA DİKKAT ÇEKTİ

"Önceki maçlarda yaptığımız hataları dikkate aldık. Yaptığımız hatalardan dolayı yediğimiz goller olmuştu, bugün o hataları yapmadık. İstediğimiz gibi kazandık. Buraya geldiğimizden beri herkes çok yardımcı oldu. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. Hocamıza, teknik ekibimize, bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim."

ESKİ GÖZTEPELİ JUNIOR OLAITAN HİSLERİNDEN BAHSETTİ

"Benim için değişik bir karşılaşma oldu. İlk Göztepe maçımda 3-0'lık Göztepe galibiyeti vardı. Bugün Beşiktaş'tayım, 4-0 kazandık. Avrupa hedefimize devam ediyoruz. Hocamız çok tecrübeli, bana ne yapmam gerektiğini söyledi. Milli takımda ve Fransa'da farklı bölgelerde oynamıştım. Başarılı olduysam mutluyum. Gol attığım için mutluyum. Göztepe, Türkiye'ye geldiğim ilk takım. Bugün buraya geldiysem Göztepe sayesinde. Onlara saygımdan sevinmedim. Yine olsa yine aynısını yapardım."