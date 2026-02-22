Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: "Negatif algılar oluyor"

Beşiktaş, 23. haftada Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, galibiyeti transferler üzerinden değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN TRANSFER İTİRAFI

"El Bilal Toure'nin olmaması oyun kurgumuzu etkileyecekti. O yüzden başka bir formata çalışmıştık. Hem oyunu kazanmak, hem skoru kazanmak bizim için mutluluk verici. Bu sezon ilk defa böyle bir maç oynadık. Yavaş yavaş işler düzeliyor. Bu işi başarılı olmak için yapıyoruz. Bugünkü oyun her tarafıyla tatmin ediciydi. Sezonun en iyi oyunuydu. Çok zorlu yerlerden geldik ama bugün takımımızın oynadığı oyun, sezonun en iyisiydi. O yüzden oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Oyuncu seçimlerinde Serkan Reçber'le beraber hareket ediyoruz. Bazen çok negatif algılar oluyor, olmasın. Hepimiz Beşiktaş'ın başarısı için buradayız. Hyeon-Gyu Oh çok karakterli bir oyuncu, inanılmaz düzgün bir çocuk. Bir futbolcunun yapması gereken her şeyi yapıyor. Transfer döneminde daha çok böyle oyuncuları tercih ediyoruz. İlk etapta oyuncuları almak çok zordur. Serkan aylardır bu oyuncuları takip ediyor, onlarla toplantılar yaptı. Bu transferler kolay olmuyor. Başkanımız da çok yardımcı oldu transferlerde. Aldığımız oyuncuların ilerleyen dönemde de Beşiktaş'a çok fayda sağlayacağını düşünüyorum."

