Trabzonsporlu yıldızlardan '3 puan' detayı!

Trabzonspor'da galibiyet röportajları geldi. Bordo mavili futbolcular, takım adına '3 puan' detayına değindi.

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA'DAN 3 PUAN SÖZLERİ

"Zor bir maç oldu. En önemlisi 3 puan almaktı, başardık. Yapmamız gereken şey bu şekilde devam etmek. İç sahada gayet etkili olan bir rakibimiz vardı. Kimin ne oynadığından bağımsız olarak, en önemlisi kazanmaktı. Takım olarak kazandığımız için mutluyum."

STEFAN SAVIC DE GALİBİYETTEN BAHSETTİ

"Bizim adımıza zor bir maç olacağını biliyorduk. 3 puan çok önemliydi. Son maçta aldığımız yenilgiden sonra tekrar ayağa kalkmak önemliydi. Bunun için mutluyum. Bir cevap vermemiz gerekiyordu. 3 puan önemliydi. 4'lü başladık, 3'lü devam ettik. Güzel olan, dizilişi değiştirebiliyoruz, farklı yerlerde oynama becerisi olan oyuncumuz çok. Ligin ikinci yarısı, ilk yarısına göre daha zor olacak. Düşme hattında olanlar, Avrupa mücadelesinde olanlardan daha fazla mücadele ediyor. Bunun bilincindeyiz ve buna hepimiz hazırız."

https://x.com/Trabzonspor/status/2025585701174059315?s=20

MATHIAS LOVIK ZAFERE ODAKLANDI

"İkinci yarı oyuna dahil oldum. Rakibimiz istediği pozisyonları, hatalarımızla buldu. Oyunu istedikleri gibi oynadılar ama 2 gol atarak kazandık. Güzel bir galibiyet oldu."