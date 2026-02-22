Menü Kapat
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'kırılma anları' vurgusu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi. Esasen ise genç çalıştırıcı, takımı adına önemli analizler gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'kırılma anları' vurgusu!
, 'in 23. haftasında 'yı 2-1 ile geçti. Trabzonspor Teknik Direktörü , zorlu müsabaka sonrasında çarpıcı detaylara dikkat çekti.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'kırılma anları' vurgusu!

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN 'KIRILMA ANLARI' VURGUSU

"Oyunun ilk bölümünde çok açık verdik. 2'yi de yiyebilirdik. Bu arada yaptığımız iyi şeyler de var. İlk yarıda golden sonra formasyonu mecbur değiştirdik ve işler normalleşti, arka arkaya 2 gol bulduk. İkinci yarı basit top kayıpları, savunma yapmak zorundaysanız savunma yapacaksınız. Hücumu keseceksin. Maçları görüyorsunuz. Kolay olmuyor, çok zor geçiyor. Gaziantep deplasmanı zor deplasman. Bazı kırılma anları var; Andre Onana'nın kurtardıkları var, berabere de bitebilirdi, 5 gol de atabilirdik. Oyuncular farkında. Aynı duyguyla oynamadığınızda, işin duygu tarafı önemli, duygu formasyonda, hızda, tekrar etmede önemli. 90 dakika boyunca sağa nasıl önlem alırız diye düşündük. Sürekli oyuncu değiştirdik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İlk 10-15 dakika eleştiriyorum kendimi, kafamızdaki şey oluşmadı, oyuncu bazında oluşmadı. Çok değerli bir 3 puan. İçeride cuma günü maç var, kupa var, her maç zor. Tim'in sakatlığı var, kötü değildir umarım. Devam edeceğiz. Bazı bölümlerde kaliteli işler yaptık. Tepki olarak, oyun olarak son 2 haftadaki oyunumuz, genelin altında kaldı. Deplasmanda gayet doğal. Devam ediyoruz."

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'kırılma anları' vurgusu!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA GALİBİYET GOLLERİ KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Karadeniz devi, Felipe Augusto ve Paul Onuachu ile sonuca gitmişti.
