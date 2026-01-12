Beşiktaş'ta beklenen son: Bileti aylar önce kesilmişti!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarafından aylar önce veto edilen David Jurasek'e veda edildi. Beşiktaş yönetimi, David Jurasek'in ayrılığını resmen TFF'ye bildirdi.

BEŞİKTAŞ'TA DAVID JURASEK AYRILIĞI

Beşiktaş'ta TFF listesine güncelleme geldi. Siyah beyazlılar, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilen David Jurasek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

DAVID JURASEK VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

25 yaşındaki Çek savunmacı, Beşiktaş ile 17 karşılaşmada yer almış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERİLEN DAVID JURASEK YENİ TAKIMINA İMZAYI ATTI

Slavia Prag, David Jurasek transferini duyurdu ve "Defans oyuncusu David Jurasek, yurt dışında geçirdiği iki buçuk yılın ardından Eden'e geri dönüyor. 25 yaşındaki Çek milli futbolcu, Benfica'dan transfer oldu ve Haziran 2029’a kadar sözleşme imzaladı." açıklamasını yaptı.