Beşiktaş'ta beklenen son: Bileti aylar önce kesilmişti!

Beşiktaş'ta ayrılık mevsimi sert başladı. Birkaç saat önce Gabriel Paulista için resmi duyuru yapan Beşiktaş, şimdi de Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı David Jurasek'in sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş'ta beklenen son: Bileti aylar önce kesilmişti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 21:17

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarafından aylar önce veto edilen David Jurasek'e veda edildi. Beşiktaş yönetimi, David Jurasek'in ayrılığını resmen TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'ta beklenen son: Bileti aylar önce kesilmişti!

BEŞİKTAŞ'TA DAVID JURASEK AYRILIĞI

Beşiktaş'ta TFF listesine güncelleme geldi. Siyah beyazlılar, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilen David Jurasek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'ta beklenen son: Bileti aylar önce kesilmişti!

DAVID JURASEK VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

25 yaşındaki Çek savunmacı, Beşiktaş ile 17 karşılaşmada yer almış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERİLEN DAVID JURASEK YENİ TAKIMINA İMZAYI ATTI

Slavia Prag, David Jurasek transferini duyurdu ve "Defans oyuncusu David Jurasek, yurt dışında geçirdiği iki buçuk yılın ardından Eden'e geri dönüyor. 25 yaşındaki Çek milli futbolcu, Benfica'dan transfer oldu ve Haziran 2029’a kadar sözleşme imzaladı." açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKA AYRILIK OLACAK MI?
Transfer döneminin açılmasıyla birlikte kritik hamleler gerçekleştiren yönetimin, Felix Uduokhai'yi de takımdan göndermesi bekleniyor.
