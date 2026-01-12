Beşiktaş'ta beklenen son: Bileti aylar önce kesilmişti!

Kategoriler
İstanbul
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarafından aylar önce veto edilen David Jurasek'e veda edildi. Beşiktaş yönetimi, David Jurasek'in ayrılığını resmen TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş'ta TFF listesine güncelleme geldi. Siyah beyazlılar, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilen David Jurasek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
25 yaşındaki Çek savunmacı, Beşiktaş ile 17 karşılaşmada yer almış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.
Slavia Prag, David Jurasek transferini duyurdu ve "Defans oyuncusu David Jurasek, yurt dışında geçirdiği iki buçuk yılın ardından Eden'e geri dönüyor. 25 yaşındaki Çek milli futbolcu, Benfica'dan transfer oldu ve Haziran 2029’a kadar sözleşme imzaladı." açıklamasını yaptı.