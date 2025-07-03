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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ile imzalar atıldı!

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz konusundaki son karar belli oldu. Beşiktaş yönetimi, Demir Ege Tıknaz ile hızlıca anlaştı ve genç yeteneğin sözleşmesini uzattı.

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Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ile imzalar atıldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 17:17

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ile imzalar atıldı. Beşiktaş, geçen sezonu Rio Ave'de kiralık olarak geçiren Demir Ege Tıknaz ile 2027-2028 sezonunu da kapsayan bir kontrat yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN DEMİR EGE TIKNAZ İÇİN AÇIKLAMA

"Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz’a yeni dönemde başarılar diledi."

https://x.com/Besiktas/status/1940737921973415938

DEMİR EGE TIKNAZ'IN PORTEKİZ PERFORMANSI

Portekiz ekibi Rio Ave'de 33 maça çıkan Demir Ege Tıknaz, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

DEMİR EGE TIKNAZ İÇİN TRANSFER SÜRECİ NASIL GİDİYOR?
Genç yetenekle, Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var ve araştırma süreçlerine devam ediyorlar.
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ETİKETLER
#Yeni Sözleşme
#Beşiktaş Kadro
#Beşiktaş Transferi
#Demir Ege Tıknaz
#Spor
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