Beşiktaş'ta forvet hattına yeni golcü! Yıldız isim transferin fitilini ateşledi: 'Sezon sonu...'

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezonun şampiyonluk parolası netleşti, forvet hattı için düğmeye basıldı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Avrupa’nın radarına giren o ismi bitirmek için gizli bir operasyon yürütüyor. İşte o golcü...

Beşiktaş'ta forvet hattına yeni golcü! Yıldız isim transferin fitilini ateşledi: 'Sezon sonu...'
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve transfer çalışmalarına erken start veren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, hücum hattını güçlendirmek adına rotasını Polonya'ya çevirdiği ve golcü oyuncuyu takibe aldığı öne sürüldü.

HEDEFTEKİ İSİM: AFİMİCO PULULU

Foot Africa kaynaklı habere göre Kara Kartal, Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Jagiellonia formasıyla bu sezon fırtınalar estiren Afimico Pululu'yu listesine ekledi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki Kongolu forvetin, Beşiktaş scout ekibi tarafından yakından izlendiği belirtiliyor.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Polonya liginde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Pululu, çıktığı 37 resmi maçta 16 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak takımının skor yükünü sırtladı. 1.75 boyundaki oyuncu, sadece bitiriciliğiyle değil, güçlü fiziği ve hareketli oyun yapısıyla da Beşiktaş’ın aradığı "dinamik forvet" profiline uyuyor.

TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI: "KARAR VERECEĞİM"

Geleceği hakkında Polonya basınına konuşan başarılı santrfor, ayrılık sinyallerini verdi. Transfer kapısını açık bırakan Pululu: "Sezon bittiğinde masadaki tüm teklifleri değerlendireceğim. Polonya'da kimseye kapıyı kapatmıyorum; belki sadece Legia Varşova hariç. Son kararı sezon sonunda vereceğim." ifadelerini kullanarak yeni maceralara hazır olduğunun mesajını gönderdi.

BEDAVAYA GELEBİLİR!

Beşiktaş yönetimini cezbeden en büyük detay ise oyuncunun sözleşme durumu. Sezon sonunda serbest kalacak olan Pululu için bonservis bedeli ödenmeyecek olması, siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Polonya'dan birçok kulübün de peşinde olduğu oyuncu için Beşiktaş'ın kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

