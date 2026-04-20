Trendyol Süper Lig’de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, rotayı tamamen Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Ligde 55 puanla 4. sırada bulunan ve son olarak Samsunspor deplasmanından puansız dönen Kara Kartal, Avrupa biletini kupa zaferiyle perçinlemek isterken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta ilk bilet kesildi: Genç yıldızla yollar ayrılıyor! Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında genç sağ bek Taylan Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş, genç sağ bek Taylan Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Yönetim, oyuncunun temsilcisine bu kararı iletti ve transfer görüşmeleri için izin verdi. Taylan Bulut'un sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu makul bir bedelle elden çıkararak yapılan yatırımı geri almayı hedefliyor. Taylan Bulut, Beşiktaş formasıyla 9 resmi maçta süre aldı ve 1 asist yaptı.

İLK VEDANIN ADRESİ BELLİ OLDU

Gelecek sezonun kadro iskeletini oluşturmak için operasyona başlayan siyah-beyazlı yönetimde, gönderilecek ilk isim netleşti. Beşiktaş, genç sağ bek Taylan Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Yönetimin, oyuncunun temsilcisine bu kararı resmen ilettiği ve transfer görüşmeleri için izin verdiği öğrenildi.

ALMANYA YOLCUSU: ZARAR ETMEK İSTEMİYORLAR

Sezon başında Schalke 04’ten 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Taylan Bulut için Almanya’dan ciddi taliplerin olduğu belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden oyuncuyu makul bir bedelle elden çıkararak, yapılan yatırımı geri almayı ve mali bir zarar oluşmasını engellemeyi hedefliyor.

Genç oyuncunun güncel piyasa verileri ise şu şekilde:

Oyuncu Bilgisi Detay Yaş / Boy 20 Yaş / 1.88 m Güncel Piyasa Değeri 5 Milyon Euro Sözleşme Bitiş Tarihi 2030 Performans 9 Maç / 1 Asist

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bayer Leverkusen ve Schalke 04 altyapılarında yetişen, Almanya’nın alt yaş milli takımlarında da boy gösteren Taylan, Beşiktaş formasıyla beklenen çıkışı yapamadı. Siyah-beyazlı formayla yalnızca 9 resmi maçta süre alabilen 20 yaşındaki sağ bek, takıma 1 asistlik katkı sağladı. Formayı kapmakta zorlanan genç oyuncunun, kariyerine yeniden Almanya’da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.