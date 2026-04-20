Beşiktaş'ta ilk bilet kesildi: Genç yıldızla yollar ayrılıyor!

Trendyol Süper Lig’de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, rotayı tamamen Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Ligde 55 puanla 4. sırada bulunan ve son olarak Samsunspor deplasmanından puansız dönen Kara Kartal, Avrupa biletini kupa zaferiyle perçinlemek isterken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı.
Gelecek sezonun kadro iskeletini oluşturmak için operasyona başlayan siyah-beyazlı yönetimde, gönderilecek ilk isim netleşti. Beşiktaş, genç sağ bek Taylan Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Yönetimin, oyuncunun temsilcisine bu kararı resmen ilettiği ve transfer görüşmeleri için izin verdiği öğrenildi.
Sezon başında Schalke 04’ten 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Taylan Bulut için Almanya’dan ciddi taliplerin olduğu belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden oyuncuyu makul bir bedelle elden çıkararak, yapılan yatırımı geri almayı ve mali bir zarar oluşmasını engellemeyi hedefliyor.
Genç oyuncunun güncel piyasa verileri ise şu şekilde:
|Oyuncu Bilgisi
|Detay
|Yaş / Boy
|20 Yaş / 1.88 m
|Güncel Piyasa Değeri
|5 Milyon Euro
|Sözleşme Bitiş Tarihi
|2030
|Performans
|9 Maç / 1 Asist
Bayer Leverkusen ve Schalke 04 altyapılarında yetişen, Almanya’nın alt yaş milli takımlarında da boy gösteren Taylan, Beşiktaş formasıyla beklenen çıkışı yapamadı. Siyah-beyazlı formayla yalnızca 9 resmi maçta süre alabilen 20 yaşındaki sağ bek, takıma 1 asistlik katkı sağladı. Formayı kapmakta zorlanan genç oyuncunun, kariyerine yeniden Almanya’da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.