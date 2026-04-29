Beşiktaş’ta ilk bilet kesildi: Sergen Yalçın yıldız savunmacının üstünü çizdi!

Süper Lig’de gelecek sezonun planlamasını yapan Beşiktaş’ta, takıma katılacak isimler kadar vedalaşılacak oyuncular da netlik kazanmaya başladı.
Siyah-beyazlı camiada merakla beklenen "gidecekler listesinin" ilk sırasındaki isim Tiago Djalo oldu.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Portekizli stoperin saha dışı tutumlarından ve antrenman performansından memnun kalmadığı öğrenildi. Özellikle Türkiye Kupası’ndaki Alanyaspor ve ligdeki Fatih Karagümrük karşılaşmalarında kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki oyuncu için geri dönüş bileti kalmadı. Yalçın’ın, takım disiplinini bozduğu gerekçesiyle Djalo’nun gönderilmesi yönünde yönetime kesin rapor sunduğu belirtiliyor.
Sezon başında büyük umutlarla Juventus’tan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Djalo, beklentilerin çok uzağında kaldı. 3 yıllık sözleşme imzalanmasına rağmen siyah-beyazlı formayı düzenli giyemeyen savunmacı için yönetimin menajeriyle masaya oturup sözleşme feshi veya satış formüllerini değerlendireceği gelen bilgiler arasında.