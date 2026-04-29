Beşiktaş’ta ilk bilet kesildi: Sergen Yalçın yıldız savunmacının üstünü çizdi!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş’ta transfer hareketliliği erken başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kadroda revizyona giden yönetim, disiplinsiz tavırlarıyla tepki çeken Portekizli savunmacı ile yolları ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

Süper Lig’de gelecek sezonun planlamasını yapan Beşiktaş’ta, takıma katılacak isimler kadar vedalaşılacak oyuncular da netlik kazanmaya başladı.

Beşiktaş'ta ilk bilet kesildi: Sergen Yalçın yıldız savunmacının üstünü çizdi!

Beşiktaş, gelecek sezon planlaması kapsamında ilk ayrılık olarak Tiago Djalo'nun biletini kesti.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli stoperin saha dışı tutumlarından ve antrenman performansından memnun kalmadı.
Djalo, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ve ligde Fatih Karagümrük karşılaşmalarında kadro dışı bırakıldı.
Yalçın, takım disiplinini bozduğu gerekçesiyle Djalo'nun gönderilmesi yönünde yönetime kesin rapor sundu.
Sezon başında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Djalo, beklentilerin uzağında kaldı.
Yönetim, Djalo'nun menajeriyle masaya oturup sözleşme feshi veya satış formüllerini değerlendirecek.
İLK İSİM TİAGO DJALO

Siyah-beyazlı camiada merakla beklenen "gidecekler listesinin" ilk sırasındaki isim Tiago Djalo oldu.

DİSİPLİN SORUNU İPLERİ KOPARDI

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Portekizli stoperin saha dışı tutumlarından ve antrenman performansından memnun kalmadığı öğrenildi. Özellikle Türkiye Kupası’ndaki Alanyaspor ve ligdeki Fatih Karagümrük karşılaşmalarında kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki oyuncu için geri dönüş bileti kalmadı. Yalçın’ın, takım disiplinini bozduğu gerekçesiyle Djalo’nun gönderilmesi yönünde yönetime kesin rapor sunduğu belirtiliyor.

3.5 MİLYON EURO’LUK YATIRIM BOŞA ÇIKTI

Sezon başında büyük umutlarla Juventus’tan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Djalo, beklentilerin çok uzağında kaldı. 3 yıllık sözleşme imzalanmasına rağmen siyah-beyazlı formayı düzenli giyemeyen savunmacı için yönetimin menajeriyle masaya oturup sözleşme feshi veya satış formüllerini değerlendireceği gelen bilgiler arasında.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da devir teslim: Icardi gidiyor, yerli 'Kule' geliyor! Bonservisi bile belli oldu
Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Süper Lig devi devreye girdi: Son söz Napoli'de
