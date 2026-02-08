Beşiktaş'ta ilk golünü atan Hyeon-Gyu Oh'un şaşkınlığı!

Beşiktaş'ta kritik puan kayıpları devam ediyor. Beşiktaş'ın zorlu Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Hyeon-Gyu Oh ve Junior Olaitan, heyecanlı müsabakanın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ'TA HYEON-GYU OH'TAN İLK MAÇ RÖPORTAJI

"İlk maçımı stadyumumuzda yaptığım için mutluyum. Bu büyük kulüpte oynadığım için gururluyum ama kazanamadık. Daha fazlası için zorlayacağız. Sonuçtan dolayı mutlu değilim. Atmosfere inanamadım. Rüya gibi stadyum."

JUNIOR OLAITAN'DAN 'ÇALIŞACAĞIZ' MESAJI

"Zor bir maç oldu. Özellikle ilk 20 dakikadaki başlangıçtan sonra geri döndük. Bu takımda oynuyorsanız daha fazla enerjiniz olması lazım. Bu enerjiyi gösterdik ama şanssızlıklar oldu. Daha fazla çalışacağız. Çok çalışacağız."