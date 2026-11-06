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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 01:58
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 01:58

Beşiktaş'ta Italiano, Celtic yenilgisinin ardından konuştu! "3 puanı çöpe attık"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İskoçya temsilcisi Celtic'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano, "Bugün 3 puanı çöpe attık ve 3 golü rakibe hediye ettik. Bunun için üzgünüm. Avrupa'daki ilk mağlubiyetimizi aldık, olmaması gereken bir mağlubiyetti" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş'ta Italiano, Celtic yenilgisinin ardından konuştu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 01:58
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 01:58

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı orgnizasyonunda Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında deplasmand temsilcisi 'e konuk oldu. Siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti ve organizasyondaki ilk yenilgisini yaşayarak 7 puanda kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü , Celtic mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Italiano, "Maalesef kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Oyuncularım bugün çok iyi iş çıkardı. Savunmada yumuşak olduğumuzu söyleyebilirim. Sezon başındaki gibi değiliz. Sezon başında oyuncularım çok sert ve dikkatlilerdi, gol yememe istekleri vardı. Bugün 3 puanı çöpe attık ve 3 golü rakibe hediye ettik. Bunun için üzgünüm. Avrupa'daki ilk mağlubiyetimizi aldık, olmaması gereken bir mağlubiyetti. Önümüzde 4 maç var, 12 puan ediyor. Bu gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Bu hatalar savunmada yapılmayacak hatalardı." diye konuştu.

Oyuncu değişikliklerini değerlendiren Italiano şunları kaydetti:

"1 değişiklik bugün gol attı. Orkun gol attı ve takıma katkıda bulundu. Son iki deplasmanda iyi performansımız vardı ama sonuca yansımadı. Savunmada eski sertliğimiz yok. Oyuncu değişiklikleri her zaman katkı vermeyebilir. Maalesef dikkatimiz dağıldığında bunu ağır şekilde ödüyoruz ve gol yiyoruz. Dikkatimizi artırmamız gerekiyor. Bu takım Hoffenheim ve Fenerbahçe maçlarında kazanan takım. Avrupa'da da sezon başında iyi işler çıkardık. O savunmayı tekrar göstermemiz gerekiyor. Savunmadaki sertliğe geri dönmemiz gerekiyor. Böyle kolay goller hediye edemezsiniz. Takım savunmasından bahsediyorum. 2-2'den sonraki golde pozisyon doğmadan önüne geçmemiz gerekiyordu. Sezon başında savunmacılarımız mücadeleye giriyorlardı, çizgiden top çıkarıyorlardı, bu durum şu anda yok. Sezon öncesindeki takıma dönmemiz gerekiyor."

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#iskoçya
#celtic
#Vincenzo Italiano
#Spor
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