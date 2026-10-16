Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 00:45

Beşiktaş'ta Italiano, Hoffenheim galibiyetiyle ilgili konuştu! "Bugün hak ederek kazandık"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren siyah-beyazlıların İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano, "Bugün hak ederek kazandık. 6 puan aldık şu anda ve Avrupa'da çok iyi bir yerdeyiz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Beşiktaş'ta Italiano, Hoffenheim galibiyetiyle ilgili konuştu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 00:45

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden , 2. hafta maçında deplasmanda temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı ve organizasyondaki 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş'ta Italiano, Hoffenheim galibiyetiyle ilgili konuştu! "Bugün hak ederek kazandık"

Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör , mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Italiano, Hoffenheim galibiyetiyle ilgili konuştu! "Bugün hak ederek kazandık"

Bugün çok iyi olduklarını ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Italiano, "Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de gerçekten çok iyi bir takımdı. Çok zorladılar bizi, iyi oynadılar. Onlar da iyi baskı yapan bir takımdı. Bizi zor duruma soktukları zamanlar oldu ama bence bugün hak ederek kazandık. 6 puan aldık şu anda ve Avrupa'da çok iyi bir yerdeyiz. Oh için de çok mutluyum. Harika bir performans gösterdi. Özellikle ikinci yarıda herkes çok iyiydi. Bütün takımı tebrik etmek istiyorum. Herkesin performansından çok mutluyum" dedi.

Beşiktaş'ın Vlahovic, Cerny ve Orkun üçlüsü olmadan maçı kazandığı hatırlatılan Italiano, "Bugün herkesi tebrik etmek gerekiyor. Sahadaki oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluydum bugün. Özellikle bu sıkışık takvimde oyuncu grubunun kendini göstermesi gerekiyordu. Bence de bunu çok güzel gösterdiler. Özellikle Ndidi, Oh ve Ouattara'yı tebrik etmek istiyorum. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Bu takvimde herkese ihtiyacımız var. Herkesin hazır olması gerekiyor. Ne kadar da hazır olduklarını gösterdiler. Orkun için gerçekten üzgünüm. Umarım yakında döner çünkü önümüzde çok zorlu bir fikstür var ve ona da her maçta ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Italiano, Hoffenheim galibiyetiyle ilgili konuştu! "Bugün hak ederek kazandık"

Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki hayalinin ne olduğu sorusunu da yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı, "Buradaki bütün maçlar çok önemli. Avrupa'da olmak çok önemli. Burada olduğumuz için hakkını vermemiz gerek. Buraya gelmek için çok çalıştık, çok uğraştık. İmkansızı başardığımızı da söyleyebilirim buraya gelirken. Gerçekten çok zorlandık. O yüzden burada en iyisini yapmamız gerekiyor. Her maçta da bugünkü gibi aynı konsantrasyonla, aynı dikkatle oynamamız gerekiyor. Bugün neredeyse taraftarların yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş taraftarı stadın yarısını doldurmuştu. Bu taraftarların da hakkını vermemiz, onlara en iyisini göstermemiz gerekiyor. Her zaman arkamızdalar. Galibiyetlerde de çok büyük payları var. Bizi çok itiyorlar saha içerisinde. Onlara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Attığımız gollerden memnunum. Avrupa'da olduğumuz yerden ve 6 puandan çok mutluyum. Önümüzde birbirinden zor 6 tane maç var. Aynı konsantrasyonu gösterip elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş, Almanya'da kazandı! Siyah-beyazlılar, Hoffenheim'ı 3-2 yendi
Trabzonspor'da Thomas Reis, 4-2'lik zaferi yorumladı! "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu"
ETİKETLER
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Almanya
#Futbol
#hoffenheim
#Vincenzo Italiano
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.