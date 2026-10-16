Beşiktaş'ta Italiano, Hoffenheim galibiyetiyle ilgili konuştu! "Bugün hak ederek kazandık"

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 2. hafta maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı ve organizasyondaki 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Bugün çok iyi olduklarını ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Italiano, "Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de gerçekten çok iyi bir takımdı. Çok zorladılar bizi, iyi oynadılar. Onlar da iyi baskı yapan bir takımdı. Bizi zor duruma soktukları zamanlar oldu ama bence bugün hak ederek kazandık. 6 puan aldık şu anda ve Avrupa'da çok iyi bir yerdeyiz. Oh için de çok mutluyum. Harika bir performans gösterdi. Özellikle ikinci yarıda herkes çok iyiydi. Bütün takımı tebrik etmek istiyorum. Herkesin performansından çok mutluyum" dedi.

Beşiktaş'ın Vlahovic, Cerny ve Orkun üçlüsü olmadan maçı kazandığı hatırlatılan Italiano, "Bugün herkesi tebrik etmek gerekiyor. Sahadaki oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluydum bugün. Özellikle bu sıkışık takvimde oyuncu grubunun kendini göstermesi gerekiyordu. Bence de bunu çok güzel gösterdiler. Özellikle Ndidi, Oh ve Ouattara'yı tebrik etmek istiyorum. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Bu takvimde herkese ihtiyacımız var. Herkesin hazır olması gerekiyor. Ne kadar da hazır olduklarını gösterdiler. Orkun için gerçekten üzgünüm. Umarım yakında döner çünkü önümüzde çok zorlu bir fikstür var ve ona da her maçta ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki hayalinin ne olduğu sorusunu da yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı, "Buradaki bütün maçlar çok önemli. Avrupa'da olmak çok önemli. Burada olduğumuz için hakkını vermemiz gerek. Buraya gelmek için çok çalıştık, çok uğraştık. İmkansızı başardığımızı da söyleyebilirim buraya gelirken. Gerçekten çok zorlandık. O yüzden burada en iyisini yapmamız gerekiyor. Her maçta da bugünkü gibi aynı konsantrasyonla, aynı dikkatle oynamamız gerekiyor. Bugün neredeyse taraftarların yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş taraftarı stadın yarısını doldurmuştu. Bu taraftarların da hakkını vermemiz, onlara en iyisini göstermemiz gerekiyor. Her zaman arkamızdalar. Galibiyetlerde de çok büyük payları var. Bizi çok itiyorlar saha içerisinde. Onlara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Attığımız gollerden memnunum. Avrupa'da olduğumuz yerden ve 6 puandan çok mutluyum. Önümüzde birbirinden zor 6 tane maç var. Aynı konsantrasyonu gösterip elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.