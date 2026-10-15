CANLI MAÇ ANLATIMI | Hoffenheim ile Beşiktaş Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 2. hafta maçları oynanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, dev organizasyondaki 2. hafta maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk oluyor. Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

AVRUPA'DA 266. KARŞILAŞMA

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim ile mücadele edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 266. karşılaşmasına çıkacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 265 müsabakanın 103'ünden galibiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmaların 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu. Avrupa macerasında 360 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 397 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Olimpik Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ilk haftayı 3 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Topladığı 15 puanla ligde ikinci sırada bulunan Beşiktaş, son maçında sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 2-1 yenmişti.

HOFFENHEIM'IN SON DURUMU

Christian Ilzer yönetimindeki Hoffenheim, Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı OFI'ye 2-0 yenilmişti. Alman ekibi, Avrupa Ligi'nde ilk haftayı puansız olarak 30. sırada noktalamıştı.

Hoffenheim, Bundesliga'da oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Hoffenheim, bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. Topladığı 3 puanla ligde 17. sırada bulunan Hoffenheim, son maçında sahasında ağırladığı Hamburg'a 3-2 mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Rots, Avdullahu, Burger, De Cat, Conte, Hlozek, Lemperle

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Orkun Kökçü, Poku, Trossard, Oh

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

Hoffenheim-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.