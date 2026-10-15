Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği haftanın programı açıklanırken, Merkez Hakem Kurulu da zorlu mücadeleleri yönetecek hakem kadrolarını ilan etti.

DEV DERBİNİN HAKEMİ CİHAN AYDIN!

Haftanın en kritik randevularından biri olan 19 Ekim Pazartesi günkü Trabzonspor - Beşiktaş dev derbisinde hakem Cihan Aydın düdük çalacak. İki ezeli rakibin puan mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada Cihan Aydın ve ekibi, sahadaki adaleti sağlamak adına görev başında olacak.

SÜPER LİG'DE 8. HAFTA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER

MHK tarafından gerçekleştirilen atamalar doğrultusunda, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak tüm karşılaşmaları yönetecek hakem listesi futbol kamuoyunun bilgisine sunuldu.

https://x.com/MHK_Resmi/status/2110671672818671648?s=20