Trabzonspor'da Thomas Reis, 4-2'lik zaferi yorumladı! "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu"

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, ilk hafta maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 4-2 kazandı ve Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS Kuopio maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Reis, galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "İlk maçlarda iyi başlangıç yapabilmek önemli. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Doğru anlarda golleri bularak kazandık." dedi.

Karşılaşmada 3-0'lık skoru bulduklarında rehavete kapıldıklarını anlatan Reis, "Biz, belki oyuncular, maç bitti sandık. 3-0'dan sonra arkasından gol yedik, penaltı oldu. Penaltı kurtarışı maçı bizim tarafımıza getirdi. Belki çok fazla bahanemiz vardı. Suni çim, uzun seyahat ama bugün kazandığımız için çok mutluyuz. KuPS'u tebrik etmek istiyorum. Gayet fit bir takım karşımızda gördük. Gelecek adına onlar için en iyi dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Mendy ve Bouchouari'nin Süper Lig'de forma giyememelerine ilişkin soru üzerine Alman teknik adam, şunları kaydetti:

"Benden önce alınmış bir karar. Ama Samsunspor'dan tecrübelerimden bu kararların çok kolay olmadığnı biliyorum. Federasyon tarafından kural sık olarak değişebiliyor. Bu özel kurallarla da bazen mücadele etmeniz gerekiyor. Bugün 2 oyuncumuz da iyi performans gösterdi. Bu iki oyuncuyu kadroya kattığınızda hangi 2 oyuncuyu çıkaracaksınız? Mendy'yi çıkarma sebebim onu koruyabilmekti. Arka arkaya iki faul yaptı, sarı kartı vardı. Son maçta olduğu gibi aynı şeyleri yaşamak istemedim."

Reis, kendi adlarına harika bir galibiyet olduğunu dile getirerek, "Suni çimde puanlar kaybetmiş, sıkıntılar yaşamış Alman takımlarından bahsedebiliriz. Bu tür sahalarda maç kaybetmiş harika takımlar var. Bugün alınan galibiyeti ve ortaya koyduğumuz mücadeleyi düşününce gurur duyuyorum." dedi.

THOMAS REIS'TEN BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMU

Ligde Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin bir soru üzerine de Reis, "Bu maç dolayısıyla çok yorgunuz. Yarın bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız. Bütün odak bu maçtı. Bu tür maçlarda goller bulabilmek öz güvenimize katkı sağlıyor. Elbette rakip Beşiktaş iyi, güçlü bir takım, biz de içeride oynuyoruz. En iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. Yarından itibaren odak noktamız sadece bu maç olacak." ifadelerini kullandı.