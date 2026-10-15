Bursaspor'da tarihe geçen rekor! Iheanacho, adını Türk futbol tarihine yazdırdı

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Muğlaspor ile Bursaspor, Muğla'da kozlarını paylaştı.

Bursaspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve ligde puanını 22'ye yükselterek haftayı 2. sırada noktaladı. Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 58 ve 79. dakikalarda Kelechi Iheanacho ve 83. dakikada Hüseyin Maldar kaydetti.

IHEANACHO'DAN YENİ REKOR

Bursaspor'un Nijeryalı yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, Muğlaspor karşısında da gol sevinci yaşayarak üst üste gol attığı maç sayısını 10'a yükseltti.

Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla, Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla Süper Lig'de üst üste 9 maçta gol atmıştı. Bu iki efsane ismin gol serisini geride bırakan Iheanacho, 10 maçlık performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Nijeryalı yıldız, daha önce Mardin 1969 Spor karşısında kaydettiği golle üst üste 9 maçta gol atmayı başarmış ve Bursaspor'un eski golcüsü Fernandao'nun 2014-2015 sezonunda elde ettiği 8 maçlık seriyi geride bırakmıştı. Iheanacho, Muğlaspor karşısındaki performansıyla gol serisini bir adım daha ileri taşıdı.