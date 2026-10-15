Fenerbahçe Tarfin, Partizan'ı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 5. galibiyet

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 6. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyır. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 6. hafta maçında İstanbul'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaştı

Maça etkili başlayan taraf konuk ekip Partizan oldu. Sırbistan temsilcisi, ilk çeyreği 19-12 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde her iki takım da sayı üretmekte zorlanırken Fenerbahçe Tarfin farkı kapatmayı başarsa da devreye önde giren taraf 28-25'lik skorla Partizan oldu.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Fenerbahçe Tarfin fırtınası esti. Soyunma odasından iyi dönen sarı-lacivertliler, geriden gelerek öne geçtiği periyodu 59-44 üstünlükle tamamladı.

Maçın son çeyreğinde Partizan farkı azaltmayı başarsa da Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmayı 74-65'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 7. haftasında 23 Ekim Cuma günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.