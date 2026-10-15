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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:47

CANLI MAÇ ANLATIMI | KuPS Kuopio ile Trabzonspor Konferans Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 1. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, ilk hafta maçında TSİ 19.45'te deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile karşı karşıya gelecek. Tammelan Stadı'nda oynanacak kritik maçta Maltalı hakem Ishmael Barbara düdük çalacak. Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki ilk maçından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. KuPS Kuopio-Trabzonspor karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | KuPS Kuopio ile Trabzonspor Konferans Ligi'nde karşılaşıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:47

'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Konferans Ligi'nde lig aşamasında ilk hafta maçları oynanıyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | KuPS Kuopio ile Trabzonspor Konferans Ligi'nde karşılaşıyor

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımına konuk oluyor.
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 158. karşılaşmasına çıkacak ve bugüne kadar oynadığı 157 maçta 56 galibiyet, 62 mağlubiyet ve 39 beraberlik elde etti.
Trabzonspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde elenerek Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
Finlandiya Ligi şampiyonu KuPS Kuopio, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde elendikten sonra Konferans Ligi play-off turunda Shamrock Rovers'ı eleyerek lig aşamasına kaldı.
KuPS Kuopio, Finlandiya Ligi normal sezonu lider tamamlarken, Şampiyona Grubu'nda 3. sırada bulunuyor.
Maç, TSİ 19.45'te Malta Futbol Federasyonundan hakem Ishmael Barbara'nın yönetimiyle Tammelan Stadı'nda oynanacak.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden , dev organizasyondaki ilk hafta maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oluyor. Tammelan Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakayı Malta Federasyonundan hakem Ishmael Barbara yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | KuPS Kuopio ile Trabzonspor Konferans Ligi'nde karşılaşıyor

AVRUPA'DA 158. KARŞILAŞMA

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio ile mücadele edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 158. karşılaşmasına çıkacak. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 157 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 194 gol atarken kalesinde 214 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN SON DURUMU

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Avrupa Ligi'nde play-off turunda karşılaştığı Ferencvaros'a 1-0 ve 4-0'lık skorlarla kaybederek elenen bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasında devam etme hakkı elde etmişti.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Topladığı 13 puanla ligde 5. sırada bulunan Trabzonspor, son maçında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 yenmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | KuPS Kuopio ile Trabzonspor Konferans Ligi'nde karşılaşıyor

KUPS KUOPIO'NUN SON DURUMU

Finlandiya Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan KuPS Kuopio, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Vardar'ı eleyen KuPS Kuopio, 2. eleme turunda Sabah'a elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı elde etmişti. Avrupa Ligi 3. eleme turunda Universitatea Craiova elenen KuPS Kuopio, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmişti. Konferans Ligi play-off turunda Shamrock Rovers ile eşleşen Finlandiya ekibi, rakibini 1-1 ve 1-0'lık skorların ardından eleyerek adını lig aşamasına yazdırmıştı.

Teknik direktör Miika Nuutinen yönetimindeki KuPS Kuopio, Finlandiya Ligi'nde normal sezonda oynadığı 22 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 43 puanla normal sezonu lider tamamlayan KuPS Kuopio, bu maçlarda 38 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü. KuPS Kuopio, Finlandiya Ligi'nde Şampiyona Grubu'nda oynadığı 5 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. KuPS Kuopio bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde de 3 gol gördü. KuPS Kuopio, Finlandiya Ligi'nde Şampiyona Grubu'nda topladığı 48 puanla 3. sırada bulunuyor. KuPS Kuopio, son maçında deplasmanda karşılaştığı Inter Turku'ya 1-0 mağlup oldu.

İLK 11'LER

KuPS Kuopio: Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen, Pennanen, Eskesen, Luyeye-Lutumba, Armah, Parzyszek

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Pina, Mendy, Melih Kabasakal, Bouchouari, Salah, Aral Şimşir, Onuachu

KUPS KUOPIO - TRABZONSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

KuPS Kuopio-Trabzonspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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ETİKETLER
#trabzonspor
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#Kups Kuopio
#Ishmael Barbara
#Tammelan Stadı
#Spor
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