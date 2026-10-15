CANLI MAÇ ANLATIMI | KuPS Kuopio ile Trabzonspor Konferans Ligi'nde karşılaşıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Konferans Ligi'nde lig aşamasında ilk hafta maçları oynanıyor.
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, dev organizasyondaki ilk hafta maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oluyor. Tammelan Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakayı Malta Futbol Federasyonundan hakem Ishmael Barbara yönetecek.
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio ile mücadele edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 158. karşılaşmasına çıkacak. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 157 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 194 gol atarken kalesinde 214 gol gördü.
Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Avrupa Ligi'nde play-off turunda karşılaştığı Ferencvaros'a 1-0 ve 4-0'lık skorlarla kaybederek elenen bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasında devam etme hakkı elde etmişti.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Topladığı 13 puanla ligde 5. sırada bulunan Trabzonspor, son maçında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 yenmişti.
Finlandiya Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan KuPS Kuopio, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Vardar'ı eleyen KuPS Kuopio, 2. eleme turunda Sabah'a elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı elde etmişti. Avrupa Ligi 3. eleme turunda Universitatea Craiova elenen KuPS Kuopio, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmişti. Konferans Ligi play-off turunda Shamrock Rovers ile eşleşen Finlandiya ekibi, rakibini 1-1 ve 1-0'lık skorların ardından eleyerek adını lig aşamasına yazdırmıştı.
Teknik direktör Miika Nuutinen yönetimindeki KuPS Kuopio, Finlandiya Ligi'nde normal sezonda oynadığı 22 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 43 puanla normal sezonu lider tamamlayan KuPS Kuopio, bu maçlarda 38 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü. KuPS Kuopio, Finlandiya Ligi'nde Şampiyona Grubu'nda oynadığı 5 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. KuPS Kuopio bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde de 3 gol gördü. KuPS Kuopio, Finlandiya Ligi'nde Şampiyona Grubu'nda topladığı 48 puanla 3. sırada bulunuyor. KuPS Kuopio, son maçında deplasmanda karşılaştığı Inter Turku'ya 1-0 mağlup oldu.
KuPS Kuopio: Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen, Pennanen, Eskesen, Luyeye-Lutumba, Armah, Parzyszek
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Pina, Mendy, Melih Kabasakal, Bouchouari, Salah, Aral Şimşir, Onuachu
KuPS Kuopio-Trabzonspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.