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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 22:35

Beşiktaş'ta Italiano, Kasımpaşa beraberliğiyle ilgili konuştu! "Gerçekten üzgünüm"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, "Uzun süre sonra deplasmanda galibiyet alacaktık, buna çok yakındık ama maalesef başaramadık. 3 puan bizim çok işimize yarayacaktı" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş'ta Italiano, Kasımpaşa beraberliğiyle ilgili konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 22:35

'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Ligdeki ilk beraberliğini yaşayan siyah-beyazlılar, puanını 19'a yükseltti.

Beşiktaş'ta teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Italiano, Kasımpaşa beraberliğiyle ilgili konuştu! "Gerçekten üzgünüm"

İkinci yarıda skor 2-0'ken maçın temposunu kontrol ettiklerini belirten Italiano, "Topa da sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dikine oynamaya çalıştık. Rakibe oyuna girme şansını biz verdik. Orkun ve Miretti'nin pas kalitesini arıyoruz. Bugün olsa daha iyi olabilirdi. Maalesef aramızda yoklar. Uzun süre sonra deplasmanda galibiyet alacaktık, buna çok yakındık ama maalesef başaramadık. 3 puan bizim çok işimize yarayacaktı. Maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda 20 dakika boyunca konsantrasyonumuzu kaybettiğimizi düşünüyorum. Arka tarafta daha dikkatli olsak 3 puan alabilirdik" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Italiano, Kasımpaşa beraberliğiyle ilgili konuştu! "Gerçekten üzgünüm"

"GERÇEKTEN ÜZGÜNÜM"

Deplasman maçlarında zorlandıklarını söyleyen Italiano, "Deplasmanlarda oyunu domine etmek kolay değil. 3 puana çok yakındık ama sonra düşüş olduğunu söyleyebilirim. Rakip gol atarak maça dahil oldu. Daha dikkatli ve uyanık olmak gerekiyordu. Şanslar bulduk, deplasmanda galibiyete çok yaklaşmıştık. Çok az daha konsantre olsaydık işler daha kolay olabilirdi. Deplasmanlardaki karakterimiz daha değişik olmalı. Topsuz oyunu daha iyi yapabiliriz. Gerçekten üzgünüm. Bugün kazanabileceğimiz 2 puan ligde bize daha çok yardımcı olabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta Italiano, Kasımpaşa beraberliğiyle ilgili konuştu! "Gerçekten üzgünüm"

"TROSSARD HARİKA MAÇ ÇIKARDI"

Leandro Trossard'ı yorulduğu için oyundan aldığını söyleyen İtalyan teknik direktör, "Arka tarafta ritmin düştüğünü hissettim. Sonra Rıdvan formunu yakaladı ve daha iyi oynamaya başladı. Trossard da yorulmuştu. Değişiklik hakkını beke harcamak istemedim. O yüzden Ouattara'yı oyuna almadım. Trossard harika maç çıkardı. Gol atarak bunu sahaya yansıttı. Oyunda kalmış olsa yine skor katkısı yapabilirdi. Yorulduğu için değişiklik yapmak istedim. Rakibi işin içine dahil ederseniz onlar da iç sahada reaksiyon gösterebilirdi ve öyle de oldu" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN HAFTAKİ GİBİ BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİK AMA AYNI SONUCU ALAMADIK"

Junior Olaitan'ı oyundan almasını değerlendiren siyah-beyazlı ekibin teknik patronu, "Olaitan'ı çıkardım. Zaten bütün maç boyunca ikinci forvet gibi oynadı. Oh'u almayı tercih ettim. Kendisi taze bir şekilde oyuna girip Vlahovic'e yardımcı olacağını düşündüm. Ndidi ve Salih'i çift 6 olarak kullanıp denge kurmak istedim. Oh'un ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bize yardımcı olmasını istedik. Başakşehir maçını Oh aldı. Geçen haftaki gibi bir şey yapmak istedik ama aynı sonucu alamadık. Bugün kazanmak istedik, her şeyi yaptık. O anda doğru karar gibi geldi. Bence değişiklikler doğruydu" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Beşiktaş
#Futbol
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#Recep Tayyip Erdoğan Stadı
#Vincenzo Italiano
#Spor
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