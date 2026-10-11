Beşiktaş'ta Italiano'dan hakem sözleri! "Şaşırarak izliyorum, anlayamıyorum"

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile Kocaelispor, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Beşiktaş, karşılaşmayı ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Italiano, özellikle Alanyaspor ve bugünkü maçtaki hakem performanslarını eleştirdi.

Maçtan sonra hakem hakkında konuşmayı seven biri olmadığını belirten Italinao, "Ama bu iki maçta başımıza gelen yumruk olayları gerçekten kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını şaşırarak izliyorum, anlayamıyorum. Bunların sahada olmaması gereken, sahada kabul edilmeyen şeyler. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Bu yumruklar şu ana kadar cezasız kaldı. Başka şeyler hakkında konuşmuyorum. Mesela penaltı pozisyonları, iptal edilen goller gibi küçük diğer olaylardan konuşmuyorum. Bunlar olabilir. Fakat yumruk çok farklı bir şey ve bu asla kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını şaşkınlıkla izlediğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

İtalyan teknik adam, zor bir müsabaka oynadıklarını da dile getirerek, "Zaten maçtan önce konuştuğumda demiştim, bu maç bizim için çok zor olacak çünkü milli aralardan sonraki maç özellikle çok zor oluyor. Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Kocaeli de gerçekten çok iyi ve kaliteli bir takım. Topladığı puanlardan bunları görebilirsiniz ve maçtan önce de endişeliydim biraz açıkçası. Neden endişeliydim? Çünkü oyuncularım cuma günü yanıma geldiklerinde aramızda 11 tane oyuncu milli takıma yollanmıştı. Fakat bunlara ve onlarla az çalışabilmeme ve yorgunluğa rağmen çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum bugün. Ligde de şu anda iyi bir konumdayız ama daha başlangıç. Yolumuz çok daha uzun. Bugün çok önemli bir galibiyetti" şeklinde konuştu.

Hem ligde hem Avrupa’da zorlu bir fikstüre girdiklerini hatırlatan Vincenzo Italiano, bu duruma karşı planlarını ise şöyle anlattı:

"Plan aslında çok açık, herkesin hazır olması gerekiyor. Bu en önemli plan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü önümüzde gerçekten çok zorlu maçlar var. Çok uzun yolculuklar, seyahatler var. Rakiplerimiz de gerçekten iyi, güçlü rakipler. Burada asıl oyuncu grubumuzun gücünü bence bu dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Rotasyon olacak tabii ki, doğal olarak olacak. Baktığınız zaman bugün Cerny oyundan çıktı. Yarın da doktorlar ne olduğunu, durumun nasıl olduğunu bize anlatacaklar. Ama yaşadığı sakatlıktan dolayı perşembe günü oynamayacağını düşünüyorum. Çünkü o zamana kadar dinlenmesi ve iyileşmesi bence zor gözüküyor. Tabii bu yoğun tempodan dolayı da rotasyonlar olacaktır. Önümüzde yedi tane çok zor maç var. Hepimizin hazır olması gerekiyor ve hepimizin burada bir katkıda bulunması, hepimizin kendisini en iyi şekilde göstermesi gerekiyor bu milli araya kadar."

"ÜÇ HAFTA BOYUNDA OYUNCUSUZ ÇALIŞTIK"

Vincenzo Italiano, milli aradan sonraki müsabakaların her zaman çok zor olduğunu vurgulayarak, "Üç hafta boyunca oyuncularınızdan uzak kalıyorsunuz. 12 tane oyuncunuzdan uzak kalıyorsunuz. Bu da gerçekten maç hazırlığı yaparken sizi çok zorlayan bir şey. Maçın da zor olacağını biliyorduk. Çünkü rakip çok iyi. Fakat bu etkenleri de göz önünde bulundurursak işimiz gerçekten çok zordu, bunu söyleyebilirim. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda dalgalanmalar oldu oyunda. Bence bu çok normal bir şey. Ona rağmen bence iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonuna az girdik ama ikinci yarıda rakibe az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Oyunu tutabildiğimiz kadar tutmaya çalıştık. O yüzden bence kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum bu kondisyonun hepsini göz önünde bulundurursak. Benim daha önce de başıma geldi bu. Milli aralardan sonra kazanmayı beklediğim maçları kazanamadım, bazen kaybettim. Bu benim başıma geldi. O yüzden bugün galibiyet çok önemli. Üç hafta boyunca oyuncusuz çalıştık. Bu gerçekten çok önemliydi. Saatlerce yolculuk yapmış, dünyanın öbür uçlarından gelmiş oyuncular var. Üç hafta boyunca çok yoruldular. Tabii ki de o yüzden bazıları da bu isimlerden oynamadı doğal olarak. Çünkü yorgunluk burada çok ağırdı. Ama tekrar ediyorum, bu şartlara rağmen bugünkü galibiyet bizim için çok önemliydi" diye konuştu.

48 yaşındaki teknik adam, ayrıca genç futbolcu Ümit Akdağ’ın şu an hasta olduğunu ve iyileştikten sonra hem ligde hem Avrupa’da daha fazla süre alacağını da sözlerine ekledi.

"YOĞUN FİKSTÜRDE DE GERÇEK BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Bugün ilk kez 11’de başlayan Fabio Miretti’nin iyi bir iş çıkarttığını dile getiren Vincenzo Italiano, "İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Maçın son 30 dakikalarında ise yorgunluk vardı ama bence çok iyi bir performans ortaya koydu. Aynı performansı Ahmet maçın ikinci yarısında göstermişti. Zaten istediğim bir oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu ve daha da gelişebileceğini, o potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bugün kendisini çok beğendim. Ona teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki fikstür yoğun olacak. Maçlar çok yakın, az zaman aralıklarıyla oynanacak. Bu yüzden umarım herkes fit kalır. Umarım kimse sakatlanmaz. Umarım herkesin fiziksel kondisyonu üst seviyelerde kalır. Ama yoğun olacak tabii ki de. O yüzden herkes burada şans bulabilir. Herkesin burada hazır olması gerekiyor. Biz maçtan maça bakıyoruz. Maçta asla ne olacağı bilinmez. Maçtan sonra da ondan sonraki maç için karar vereceğiz. Bizde hep böyle oldu, böyle ilerleyeceğiz. O yüzden herkesin şu anda hazır olması gerekiyor ve bu yoğun fikstürde de gerçek bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.