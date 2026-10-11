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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 22:24

Selçuk İnan'dan Beşiktaş yenilgisi sonrası sert hakem eleştirisi! "İyi niyetli değiller"

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan, maçın hakemleriyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. İnan, "İyi niyetli olmayan bir hakem grubuna bugün buradan bir endişe duyduğumu söylemek istiyorum. Hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. İyi niyetli olsun herkes. Ben sadece iyi niyet bekliyorum" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Selçuk İnan'dan Beşiktaş yenilgisi sonrası sert hakem eleştirisi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 22:24

'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, gollerin ilk yarıda atıldığı mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 15'e yükseltti. Kocaelispor ise yenilginin ardından 12 puanda kaldı.

Kocaelispor'da teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan'dan Beşiktaş yenilgisi sonrası sert hakem eleştirisi! "İyi niyetli değiller"

Selçuk İnan, "Oyunla ilgili çok konuşmayı düşünmüyordum aslında buraya gelirken. Ama yine de sahanın içinden gelmiş biri olarak oyuncularımın hakkını teslim etmek istiyorum. Muhteşem bir ve iyi bir mücadele. Onların hakkına girmek istemedim. O yüzden onları tebrik ederek başlamak istiyorum. Ama aynı şekilde soyunma odasında onlardan özür diledim. Hocaları olarak saha dışında onların haklarını koruyamadığımı düşündüğüm için de onlardan özür diledim" ifadelerini kullandı.

SELÇUK İNAN'DAN SERT HAKEM ELEŞTİRİSİ

Maçın hakemleri hakkındaki görüşlerini de aktaran Selçuk İnan, hayal kırıklığı ve endişe duyduğunu söyledi. Başarılı teknik adam, "Bazen isyan edebiliyoruz, üzgün olabiliyoruz. Hep bizden saygılı olmamız bekleniyor. Hep bizden sakin kalmamız bekleniyor. Susup kalmamız bekleniyor. Bunu da hep yapmaya çalışıyoruz. Hakaret etmeden, küfür etmeden... Ama hiçbirimiz, futbol dışından da bahsediyorum, haksızlığa susmuyoruz. Evimizin önünden bir şey çalındığında sessiz kalmıyoruz. Bir haksızlığa uğradığımızda isyan etmek istiyoruz. Burada da böyle bir şey hissettiğim için sizin önünüzde iyi niyetli olmayan bir hakem grubuna bugün buradan bir endişe duyduğumu söylemek istiyorum. Hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Çok üzgünüm. İçeride de söyledim, oyuncularımı tebrik ediyorum. Muhteşem bir mücadele. Beşiktaş takımını kazandığı için tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, muhteşem destek. Onları da tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarını da atmosferinden dolayı tebrik ediyorum. Ama hakemi de size havale ediyorum" şeklinde konuştu.

"HAKEMLER KENDİLERİNİ İŞLERİNE VERSİNLER"

Selçuk İnan, hakemleri sevdiğini ve onlara güvendiğini de sözlerine ekleyerek, "İyi niyetli olsun herkes. Ben sadece iyi niyet bekliyorum. Ne olursa olsun içinizde kötü bir şey varsa zaten dönüyor, dolaşıyor ve sizi buluyor. Buna hayatım boyunca şahit oldum. Siz de şahit oluyorsunuz ve şahit olmaya devam edeceksiniz. Burası bizim ülkemiz. Futbolu çok seviyoruz, emek veriyoruz, emeğe saygı duyuyoruz. Bir şey demiyorum ama böylesine haksız durumlarda da sesimizi çıkartacağız. Hayatım boyunca hep saygılı oldum. Birçok zaman da haksızlığa ses çıkarmadım. Karşılığında da hiçbir şeyini görmedim maalesef. Hakemler için genelleme yapmak istemiyorum. Onları çok seviyorum, onlara güveniyorum. Ama dediğim gibi bazı zamanlar var. Hakemler ne düşünüyor, neden bu kadar baskı altında hissediyor kendini? Ama benim burada naçizane sadece bir tavsiyem olacak. Sadece kendilerini işlerine versinler, niyet okumasınlar, iyi niyetli olsunlar. Başka bir şey istemiyorum. Çünkü hesap yaptığınız zaman maalesef işin içinden çıkamıyorsunuz. Ben sadece bunu söyleyebilirim kendim adına" ifadelerini kullandı.

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#trendyol süper lig
#selçuk inan
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