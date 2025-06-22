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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta kombine fiyatları belli oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon kombine yenileme fiyatları belli oldu. 2025-2026 sezonunun kombine bilet sürecini açıklayan Beşiktaş, tavan fiyat olarak 115 bin lirada karar kıldı.

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Beşiktaş'ta kombine fiyatları belli oldu
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 22:56

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları devam ederken, kombine bilet süreci de netleşti. Siyah beyazlı kulüp, yenileme fiyatlarını 19 bin lira ile 115 bin lira arasında belirledi.

BEŞİKTAŞ'TA KOMBİNE BİLETLER YENİLENİYOR

Beşiktaşlı taraftarlar, yarın saat 10.00'dan itibaren kombinelerini yenileyebilecek. Kombine yenileme tarihinin son günü ise 27 Haziran Cuma olarak belirlendi.

Beşiktaş'ta kombine fiyatları belli oldu

BEŞİKTAŞ'TAN KOMBİNE AÇIKLAMASI

"Beşiktaşımızın 2025–26 futbol sezonunda Tüpraş Stadyumu’nda oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombinelerin yenileme dönemi, yarın (23 Haziran) saat 10.00’dan itibaren Tüpraş Stadyumu Kombine Satış Ofisi’nde ve Passo mobil uygulamasında başlıyor."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA KİMİN AYRILIĞI GÜNDEMDE?
Ersin Destanoğlu, yönetimin izin vermesi durumunda takımdan ayrılmak istiyor.
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ETİKETLER
#Beşiktaş Haberleri
#Kombine Fiyatı
#2025-2026 Sezonu
#Spor
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