UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, maçı 2-1'lik skorla kazanarak Avrupa Ligi'nde puanını 10'a yükseltti.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takıma destek olan tüm kulüplere teşekkür eden milli futbolcu Orkun Kökçü, "Bize destek oldular, bunu hissettik. Maça gelirsek uzun zaman sonra penaltı kaçırdım. Onu toparlamak için biraz zorlandım ama takım arkadaşlarım hep destek oldu. Dusan'a teşekkür etmek istiyorum. Bana o şansı yarattı ve golümü atabildim. Orada duygu patlaması yaşadım. Hep sorumluluk almak istiyorum. Sorumluluk almaktan kaçmıyorum. Böyle şeyler yaşanıyor. Her şeyimi vermek istedim. Taraftarlarımızı, ülkemizi mutlu etmek istedik. Bizim için milli bir mesele oldu. O yüzden umarım herkesi gururlandırmışızdır. Şimdi toparlanıp Galatasaray maçına odaklanacağız." dedi.

Orkun, siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisi tarafından uygulanan orantısız şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Buraya gelmişiz, taraftarımız çok güzel destek verdi. Tek taraflı çalışıyor gibi geliyor bana. Onlara girmek istemiyorum. Kabul edilecek bir şey değil. Ama herkes destek oldu. Herkesi mutlu edebildik. Şu an en önemlisi o. Gereken şeyleri yönetimin yapacağına inanıyorum. (Filistin halkı) Bizim tarafımız belli. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Onları destekliyoruz, yanlarındayız. Az da olsa onlar için kazanabildik."