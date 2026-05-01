Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan Türkiye Kupası açıklaması! "Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Gaziantep FK ile Beşiktaş, Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Maça etkili başlayan Beşiktaş, mücadeleyi 8. dakikada Djalo ve 22. dakikada Asllani'nin attığı gollerle 2-0 kazanmayı başardı ve puanını 59'a yükseltti. Gaziantep FK ise bu yenilginin ardından 37 puanda kaldı.

Beşiktaş'ın oyuncusu Salih Uçan, Gaziantep FK mücadelesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uçan, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Beşiktaş'ın her oyuncusunun değerli olduğunu ve rotasyonlu bir kadro ile sahada olduklarını anlatan Uçan, "Bugün çok fazla şans bulmayan, birlikte ilk 11'e çıkmayan oyuncu grubu sahadaydı. Ama herhangi bir talihsizlik, sıkıntı olmadı. Maçı kazanmayı bildik. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kupadaki hedeflerine de değinen Salih Uçan, bir sonraki karşılaşmaya odaklandıklarını anlatarak, "İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyi sahaya yansıtacağız. Kolay bir maç olmayacak. Konya'da diri bir takım, ben öyle görüyorum. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.