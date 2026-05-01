Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan Türkiye Kupası açıklaması! "Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacakları Konyaspor maçına dikkati çekti. Konyaspor mücadelesine odaklandıklarını belirten Uçan, "İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz" dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 00:14

'de 32. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile , Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Maça etkili başlayan Beşiktaş, mücadeleyi 8. dakikada Djalo ve 22. dakikada Asllani'nin attığı gollerle 2-0 kazanmayı başardı ve puanını 59'a yükseltti. Gaziantep FK ise bu yenilginin ardından 37 puanda kaldı.

"KONYA MAÇINI KAZANIP FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş'ın oyuncusu , Gaziantep FK mücadelesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uçan, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan Türkiye Kupası açıklaması! "Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz"

Beşiktaş'ın her oyuncusunun değerli olduğunu ve rotasyonlu bir kadro ile sahada olduklarını anlatan Uçan, "Bugün çok fazla şans bulmayan, birlikte ilk 11'e çıkmayan oyuncu grubu sahadaydı. Ama herhangi bir talihsizlik, sıkıntı olmadı. Maçı kazanmayı bildik. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kupadaki hedeflerine de değinen Salih Uçan, bir sonraki karşılaşmaya odaklandıklarını anlatarak, "İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyi sahaya yansıtacağız. Kolay bir maç olmayacak. Konya'da diri bir takım, ben öyle görüyorum. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK galibiyetiyle ilgili konuştu! "3 puan bizim için yeterli"
Beşiktaş'ta Rashica şoku! Apar topar ilk 11'den çıkarıldı
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
