Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan çarpıcı analiz: "Sezonun en kötüsüydü"

Beşiktaş ve Alanyaspor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından çok net analizler gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN ÇARPICI ANALİZ!

"Sezonun en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Oyuncularımız çevirmek için direnç gösterdiler. İkinci yarının tamamı bizim kontrolümüzdeydi. Basit hatalar, yenilen goller ve konsantrasyon bozukluğu futbolda insanın başına ciddi sorunlar açabiliyor. Çocuklar çok mücadele etti ama bugün için kısmet değilmiş demek ki... 2-2'den sonra net pozisyonlarımız vardı. 2-0 öne geçen Anadolu takımı 5'li savunmaya dönüyor. 20-25'ten sonra rakibe kontra imkânı vermedik. Maç 5-2 de bitebilirdi. 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 yapmak zor. Rakip kaleci yerden kalkmadı. Türk futbolunu kimsenin bu hale sokmasına gerek yok. En az 15 dakika maçın uzaması gerekiyordu. Sadece ikinci golün VAR'ı 6 dakika sürdü. Oyuncular geleli 2-3 gün oldu. Yeni yeni alışıyorlar ama oyuncuların kaliteleri iyi gibi duruyor. Takıma kolay uyum sağlayacaklar gibi duruyor. Onların performansından mutluyum."