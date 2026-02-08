Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan çarpıcı analiz: "Sezonun en kötüsüydü"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor beraberliği sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Halihazırdaki hakem kararlarını öne çıkaran Sergen Yalçın, uzatma süresinin az olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan çarpıcı analiz:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 22:48

ve , Trendyol mücadelesinde 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü , karşılaşmanın ardından çok net analizler gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan çarpıcı analiz: "Sezonun en kötüsüydü"

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN ÇARPICI ANALİZ!

"Sezonun en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Oyuncularımız çevirmek için direnç gösterdiler. İkinci yarının tamamı bizim kontrolümüzdeydi. Basit hatalar, yenilen goller ve konsantrasyon bozukluğu futbolda insanın başına ciddi sorunlar açabiliyor. Çocuklar çok mücadele etti ama bugün için kısmet değilmiş demek ki... 2-2'den sonra net pozisyonlarımız vardı. 2-0 öne geçen Anadolu takımı 5'li savunmaya dönüyor. 20-25'ten sonra rakibe kontra imkânı vermedik. Maç 5-2 de bitebilirdi. 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 yapmak zor. Rakip kaleci yerden kalkmadı. Türk futbolunu kimsenin bu hale sokmasına gerek yok. En az 15 dakika maçın uzaması gerekiyordu. Sadece ikinci golün VAR'ı 6 dakika sürdü. Oyuncular geleli 2-3 gün oldu. Yeni yeni alışıyorlar ama oyuncuların kaliteleri iyi gibi duruyor. Takıma kolay uyum sağlayacaklar gibi duruyor. Onların performansından mutluyum."

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan çarpıcı analiz: "Sezonun en kötüsüydü"

Sıkça Sorulan Sorular

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ İÇİN TRANSFER RAPORU NEYDİ?
Genç çalıştırıcı, birkaç transfer dönemine ihtiyaç olduğunu söylemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta ilk golünü atan Hyeon-Gyu Oh'un şaşkınlığı!
Beşiktaş ve Alanyaspor puanları paylaştı: Dolmabahçe'de gol düellosu!
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#Alanyaspor
#sergen yalçın
#Futbol Analizi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.