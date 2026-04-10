Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan süreç analizi geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş adına ciddi bir yapılanma döneminden geçtiklerini ifade etti.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 'gelecek yıl' vurgusu! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın ciddi bir yapılanma döneminden geçtiğini ve gelecek sezonda hedefe oynayan bir takım olmayı umduklarını belirtti. Yalçın, Antalyaspor ile oynanan maçın güzel geçtiğini ve farklı oyunculara süre verdiklerini belirtti. Kazanmanın moral açısından iyi olduğunu ve kupaya odaklandıklarını ifade etti. Taraftarların ilgisinden memnun olduğunu ancak sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı. Devre arası transferlerinin takımı güçlendirdiğini ve gelecek sezon hedefleri olduğunu söyledi.

"Bence güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Farklı oyuncularla oynadık. Bazı futbolcularımıza daha az süre verdik. Oynayan oyuncular da iyi mücadele ettiler. Kazanmamız moral açısından iyi oldu. Hedefe oynar pozisyonda değiliz, kendi yerimizi korumaya çalışıyoruz. Kupa hedefimiz var, devam etmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmaya çalışacağız. Önümüzdeki senenin planlarını yapmaya başlayacağız.

Taraftarlarımızın ilgisinin olması güzel. Bundan her zaman mutluluk duyuyoruz. Ama dediğim gibi biraz taraftarlarımızın sabırlı olması da gerekiyor. Başarısızlık doğal olarak güvensizlik getiriyor. Bunu biliyoruz ancak ciddi bir yapılanma dönemindeyiz. Devre arasında yaptıklarımız en azından takımı daha da güçlendirdi. Taraftarları mutlu etmek için çok fazla çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene hedefe oynayan bir takım göstereceğiz diye umut ediyoruz."