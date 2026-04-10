Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 'gelecek yıl' vurgusu!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan süreç analizi geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş adına ciddi bir yapılanma döneminden geçtiklerini ifade etti.
"Bence güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Farklı oyuncularla oynadık. Bazı futbolcularımıza daha az süre verdik. Oynayan oyuncular da iyi mücadele ettiler. Kazanmamız moral açısından iyi oldu. Hedefe oynar pozisyonda değiliz, kendi yerimizi korumaya çalışıyoruz. Kupa hedefimiz var, devam etmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmaya çalışacağız. Önümüzdeki senenin planlarını yapmaya başlayacağız.
Taraftarlarımızın ilgisinin olması güzel. Bundan her zaman mutluluk duyuyoruz. Ama dediğim gibi biraz taraftarlarımızın sabırlı olması da gerekiyor. Başarısızlık doğal olarak güvensizlik getiriyor. Bunu biliyoruz ancak ciddi bir yapılanma dönemindeyiz. Devre arasında yaptıklarımız en azından takımı daha da güçlendirdi. Taraftarları mutlu etmek için çok fazla çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene hedefe oynayan bir takım göstereceğiz diye umut ediyoruz."