SON DAKİKA!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 'gelecek yıl' vurgusu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Antalyaspor'u 4-2 ile geçti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tempolu maçın ardından gelecek sezonu işaret etti.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 22:56

'ta 'dan süreç analizi geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş adına ciddi bir yapılanma döneminden geçtiklerini ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın ciddi bir yapılanma döneminden geçtiğini ve gelecek sezonda hedefe oynayan bir takım olmayı umduklarını belirtti.
Yalçın, Antalyaspor ile oynanan maçın güzel geçtiğini ve farklı oyunculara süre verdiklerini belirtti.
Kazanmanın moral açısından iyi olduğunu ve kupaya odaklandıklarını ifade etti.
Taraftarların ilgisinden memnun olduğunu ancak sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı.
Devre arası transferlerinin takımı güçlendirdiğini ve gelecek sezon hedefleri olduğunu söyledi.
"Bence güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Farklı oyuncularla oynadık. Bazı futbolcularımıza daha az süre verdik. Oynayan oyuncular da iyi mücadele ettiler. Kazanmamız moral açısından iyi oldu. Hedefe oynar pozisyonda değiliz, kendi yerimizi korumaya çalışıyoruz. Kupa hedefimiz var, devam etmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmaya çalışacağız. Önümüzdeki senenin planlarını yapmaya başlayacağız.

Taraftarlarımızın ilgisinin olması güzel. Bundan her zaman mutluluk duyuyoruz. Ama dediğim gibi biraz taraftarlarımızın sabırlı olması da gerekiyor. Başarısızlık doğal olarak güvensizlik getiriyor. Bunu biliyoruz ancak ciddi bir yapılanma dönemindeyiz. Devre arasında yaptıklarımız en azından takımı daha da güçlendirdi. Taraftarları mutlu etmek için çok fazla çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene hedefe oynayan bir takım göstereceğiz diye umut ediyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş ve Antalyaspor arasında 6 gollü maç: Dolmabahçe'de Kartal kazandı!
Beşiktaş'ta 468 milyon TL değerindeki anlaşma resmiyet kazandı!
