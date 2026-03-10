Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti, genç yıldız için yolun sonu göründü

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalsa da son dönemde istikrarlı bir görüntü çizen Beşiktaş'ta, kadro planlaması doğrultusunda radikal kararlar alınmaya başlandı.

SÜRPRİZ AYRILIK

Sezon başında büyük bir yatırım yapılarak 5 yıllık sözleşme imzalanan Taylan Bulut, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Sergen Yalçın göreve gelmeden sadece 2 hafta önce takıma katılan 20 yaşındaki sağ bek, beklediği forma şansını bir türlü bulamadı. Oyuncunun menajerinin yönetimle görüşmek üzere apar topar İstanbul'a gelmesi, "Ayrılık kapıda mı?" sorularını beraberinde getirdi.

MASADAKİ TEK SEÇENEK: BONSERVİSİYLE VEDA

Genç futbolcunun kariyerine düzenli oynayabileceği bir kulüpte devam etmek istediği ve kiralık formülüne sıcak bakmadığı belirtiliyor. Taylan Bulut cephesinin hedefi, bonservisiyle birlikte kalıcı bir transfer gerçekleştirmek. Taylan Bulut, siyah-beyazlı formayı 9 kere giyerken 1 asistlik katkı sağladı.

KARAR YÖNETİMDE

Beşiktaş yönetiminin, 6 milyon Euro bonservis ödenen oyuncu için nasıl bir mali yol haritası izleyeceği merak konusu. Yapılacak görüşmenin ardından genç savunmacının siyah-beyazlı macerasının devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.