Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti, genç yıldız için yolun sonu göründü

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sergen Yalçın gelmeden hemen önce 5 yıllık imza atan 6 milyon Euro'luk genç yıldız için yolun sonu göründü. Menajeri apar topar İstanbul'a geldi, işte o isim ve ayrılık detayları...

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti, genç yıldız için yolun sonu göründü
Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalsa da son dönemde istikrarlı bir görüntü çizen Beşiktaş'ta, kadro planlaması doğrultusunda radikal kararlar alınmaya başlandı.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti, genç yıldız için yolun sonu göründü

SÜRPRİZ AYRILIK

Sezon başında büyük bir yatırım yapılarak 5 yıllık sözleşme imzalanan Taylan Bulut, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti, genç yıldız için yolun sonu göründü

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Sergen Yalçın göreve gelmeden sadece 2 hafta önce takıma katılan 20 yaşındaki sağ bek, beklediği forma şansını bir türlü bulamadı. Oyuncunun menajerinin yönetimle görüşmek üzere apar topar İstanbul'a gelmesi, "Ayrılık kapıda mı?" sorularını beraberinde getirdi.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti, genç yıldız için yolun sonu göründü

MASADAKİ TEK SEÇENEK: BONSERVİSİYLE VEDA

Genç futbolcunun kariyerine düzenli oynayabileceği bir kulüpte devam etmek istediği ve kiralık formülüne sıcak bakmadığı belirtiliyor. Taylan Bulut cephesinin hedefi, bonservisiyle birlikte kalıcı bir transfer gerçekleştirmek. Taylan Bulut, siyah-beyazlı formayı 9 kere giyerken 1 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti, genç yıldız için yolun sonu göründü

KARAR YÖNETİMDE

Beşiktaş yönetiminin, 6 milyon Euro bonservis ödenen oyuncu için nasıl bir mali yol haritası izleyeceği merak konusu. Yapılacak görüşmenin ardından genç savunmacının siyah-beyazlı macerasının devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti, genç yıldız için yolun sonu göründü
#Futbol
#Spor
