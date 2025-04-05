Beşiktaş'ta sürpriz transfer: N'Golo Kante Türkiye yolunda!

Beşiktaş için N'Golo Kante iddiası gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Suudi Arabistan'dan ayrılıp Avrupa'ya dönme planları yapan N'Golo Kante ile yakından ilgileniyor.

Beşiktaş için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı ve N'Golo Kante kritiği öne sürüldü. Mail Sport'un haberine göre Al-Ittihad hikâyesine son vermek isteyen N'Golo Kante, Avrupa'ya geri dönmeyi çok istiyor.

BEŞİKTAŞ İÇİN N'GOLO KANTE TRANSFERİ

Suudi Arabistan ekibinde çok yüksek bir maaşı olan Fransız orta saha, mali olarak fedakârlık yapmak ve Avrupa'ya dönmek istiyor! 34 yaşındaki ön liberonun mukavelesi 30 Haziran 2026'da sona erecekken, yaşı itibarıyla transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği de ayrıca merak konusu olmuş durumda.

ANDERSON TALISCA ÖRNEĞİ

Çok daha genç yaşta olmasına rağmen Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'de ciddi anlamda tempo sorunları yaşayan Anderson Talisca, N'Golo Kante konusunda soru işaretlerine sebep oldu. Sürpriz transferi sosyal medyada değerlendiren Beşiktaşlı taraftarlar, Kante'nin ne kadar sürede form tutacağından emin olmanın zor olduğunu belirttiler.

N'GOLO KANTE'NİN PERFORMANSI

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 25 maçta görev alan Kante, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.