Beşiktaş’ta transfer operasyonu başladı: Kartal gözünü Premier Lig’in yıldızına dikti!

Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basıldı. Ara transfer döneminde kadrosunda büyük bir operasyon gerçekleştiren siyah-beyazlılar, 7 isimle yollarını ayırıp 7 yeni ismi renklerine bağlayarak gövde gösterisi yapmıştı.

UZAK DOĞU PAZARI YENİDEN GÜNDEMDE

Genk’ten kadroya katılan Hyeon-Gyu Oh’un sergilediği müthiş performanstan oldukça memnun kalan Beşiktaş yönetimi, rotayı yeniden Uzak Doğu pazarına kırdı. Siyah-beyazlı kurmayların, Crystal Palace forması giyen Japon 10 numara Daichi Kamada için ilk temasları kurduğu öğrenildi.

BONSERVİS AVANTAJI BEŞİKTAŞ’IN ELİNDE

29 yaşındaki deneyimli oyuncunun Crystal Palace ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Beşiktaş’ın iştahını kabartıyor. Menajer düzeyinde şartları soran siyah-beyazlı yetkililerin, oyuncunun serbest kalacak olmasını büyük bir fırsat olarak gördüğü ve elini güçlendirdiği ifade ediliyor.

AVRUPA DEVLERİNDE BOY GÖSTERDİ

Kariyerinde Avrupa’nın en önemli 3 liginde forma giyen Kamada, özellikle Eintracht Frankfurt formasıyla zirve yapmıştı. 2023 yılında Frankfurt'ta sergilediği performansla tam 27 milyon euro değerine ulaştı. Frankfurt sonrası İtalya’da Lazio forması giyen yıldız isim, 2024 yazında ise Premier Lig ekibi Crystal Palace’a imza atmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Premier Lig’de bu sezon 17 maçta süre alan Kamada, beklenen gol katkısını henüz veremedi. Toplamda 27 resmi maça çıkan Japon futbolcu, bu süreçte 2 asist yapabildi. Konferans Ligi’nde de görev alan oyuncunun, yeni bir macera ve düzenli forma şansı için Beşiktaş’ın teklifine sıcak bakabileceği konuşuluyor.