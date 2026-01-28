Beşiktaş'ta Yasin Özcan ile imzalar atıldı!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham transferiyle birlikte takıma katılan Yasin Özcan, 1+4 yıllık anlaşma imzaladı. Kartal, genç oyuncu için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN YASİN ÖZCAN AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

YASİN ÖZCAN VE ASTON VILLA PERFORMANSI

Kasımpaşa'da dikkatleri üzerine çeken ve 7 milyon Euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, Tammy Abraham transferinde takas aşamasına dahil edildi ve İngiliz ekibinde hiç forma şansı bulamadan takımdan ayrılmış oldu.