Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basılırken, gündeme bomba bir isim düştü. Siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da kadrosunda görmeyi çok istediği Portekizli ön libero Joao Palhinha için nabız yokladığı öğrenildi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transfer süreci, İngiltere’deki düğümün çözülmesiyle resmiyet kazanacak.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş’ta yeni rota İngiltere: Sergen Yalçın’ın gözü Portekizli yıldızda! Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmek istediği Portekizli ön libero Joao Palhinha için nabız yokluyor. Transferin önündeki en büyük engel, Tottenham'ın elindeki 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonudur. Tottenham'ın küme düşme ihtimali, transfer dengelerini değiştirebilir. Ligden düşmesi durumunda Palhinha'nın Tottenham'da kalma ihtimali düşük görülüyor ve Bayern Münih'e geri dönmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, şartlar oluşur ve Tottenham opsiyonu kullanmazsa resmi teklifini sunacaktır. 30 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu sezon Premier Lig'de 29 maçta 4 gol ve 2 asist yapmıştır.

TRANSFERİN ANAHTARI: 25 MİLYON EURO

Palhinha transferindeki en büyük engel ve belirleyici faktör, Tottenham’ın elinde bulundurduğu 25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu. İngiliz ekibinin bu opsiyonu devreye alıp almayacağı, Beşiktaş’ın yol haritasını çizecek. Ancak Londra temsilcisinin Premier Lig’de alt sıralara demir atması ve küme düşme korkusunu yakından hissetmesi, dengeleri tamamen değiştiriyor.

KÜME DÜŞME İHTİMALİ BEŞİKTAŞ'IN İŞTAHINI KABARTIYOR

İngiliz ekibinin ligden düşmesi durumunda Palhinha’nın Tottenham’da kalma ihtimali oldukça düşük görülüyor. Böyle bir senaryoda; Yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bayern Münih’e geri dönmesi bekleniyor. Alman devinin oyuncuyu tekrar kadroda tutup tutmayacağı ise belirsiz. Beşiktaş yönetimi, şartların oluşması ve Tottenham’ın opsiyonu kullanmaması halinde vakit kaybetmeden resmi teklifini sunacak.

SKOR KATKISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Premier Lig’de sergilediği performansla ön libero mevkisinin hakkını veren Portekizli yıldız, savunma aksiyonlarının yanı sıra hücuma verdiği destekle de ön planda.