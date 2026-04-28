Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş’ta yeni rota İngiltere: Sergen Yalçın’ın gözü Portekizli yıldızda!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, orta sahadaki sertliği artırmak için Premier Lig ekibi Tottenham’da kiralık olarak forma giyen yıldızı listesine aldı. Sergen Yalçın’ın onay verdiği Portekizli yıldız için Ada’dan gelecek haber bekleniyor. İşte detaylar...

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 15:32
’ta gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basılırken, gündeme bomba bir isim düştü. Siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da kadrosunda görmeyi çok istediği Portekizli ön libero Joao Palhinha için nabız yokladığı öğrenildi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun süreci, İngiltere’deki düğümün çözülmesiyle resmiyet kazanacak.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmek istediği Portekizli ön libero Joao Palhinha için nabız yokluyor.
Transferin önündeki en büyük engel, Tottenham'ın elindeki 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonudur.
Tottenham'ın küme düşme ihtimali, transfer dengelerini değiştirebilir.
Ligden düşmesi durumunda Palhinha'nın Tottenham'da kalma ihtimali düşük görülüyor ve Bayern Münih'e geri dönmesi bekleniyor.
Beşiktaş yönetimi, şartlar oluşur ve Tottenham opsiyonu kullanmazsa resmi teklifini sunacaktır.
30 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu sezon Premier Lig'de 29 maçta 4 gol ve 2 asist yapmıştır.
TRANSFERİN ANAHTARI: 25 MİLYON EURO

Palhinha transferindeki en büyük engel ve belirleyici faktör, ’ın elinde bulundurduğu 25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu. İngiliz ekibinin bu opsiyonu devreye alıp almayacağı, Beşiktaş’ın yol haritasını çizecek. Ancak Londra temsilcisinin Premier Lig’de alt sıralara demir atması ve küme düşme korkusunu yakından hissetmesi, dengeleri tamamen değiştiriyor.

KÜME DÜŞME İHTİMALİ BEŞİKTAŞ'IN İŞTAHINI KABARTIYOR

İngiliz ekibinin ligden düşmesi durumunda Palhinha’nın Tottenham’da kalma ihtimali oldukça düşük görülüyor. Böyle bir senaryoda; Yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran ’e geri dönmesi bekleniyor. Alman devinin oyuncuyu tekrar kadroda tutup tutmayacağı ise belirsiz. Beşiktaş yönetimi, şartların oluşması ve Tottenham’ın opsiyonu kullanmaması halinde vakit kaybetmeden resmi teklifini sunacak.

SKOR KATKISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Premier Lig’de sergilediği performansla ön libero mevkisinin hakkını veren Portekizli yıldız, savunma aksiyonlarının yanı sıra hücuma verdiği destekle de ön planda.

OrganizasyonMaç SayısıGolAsist
Premier Lig2942
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de derbi sonrası bir ayrılık daha: İtalyan devi yıldız savunmacı için harekete geçti!
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ünlüler arasında kavgaya neden oldu! Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a ağır sözler
Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran tarihi resmen duyurdu
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#bayern münih
#tottenham
#Joao Palhinha
#Spor
