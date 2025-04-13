Beşiktaş'tan Ernest Muçi süreci için resmi açıklama geldi!

Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme geldi. Beşiktaş-Başakşehir maçında sakatlanan Ernest Muçi'de, gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş'a Ernest Muçi'den kötü haber geldi. Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ernest Muçi, zorunlu tedavi sürecine dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan bilgilendirme paylaşımında, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ernest Muçi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/Besiktas/status/1911410491177529408