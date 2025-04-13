Candaş Tolga Işık'tan canlı yayında olay sözler:

Beşiktaş Divan Kurulu'nda Hasan Arat'ın yumruk yemesinin ardından, kritik sürece dair gazeteci Candaş Tolga Işık'tan flaş bir çağrı geldi. Tevfik Yamantürk'ün nasıl hala başkanlığa devam ettiğini sorgulayan Candaş Tolga Işık, Serdal Adalı'dan yaptırım için beklentisi olduğunu belirtti ve ayrıca da çok şaşırtan bir tahminde bulundu.

Beşiktaş'ta kötü bir sezonun üzerine işler daha da karışık bir hal almaya devam ediyor. 12 Nisan 2025 tarihinde divan kurulu toplanan Beşiktaş'ta, eski başkan Hasan Arat kürsüde yumruklanmıştı! Sürecin başlangıcında Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile gerginlik yaşayan Hasan Arat, kürsüde de sürecin devam etmesiyle birlikte üçüncü bir şahıs tarafından fiziksel saldırıya uğramış ve kameralar önündeki olay Türk spor gündemine adeta bir bomba gibi düşmüştü. Akabinde ise yaşananlardan hareketle olayları Ekol TV'de yorumlayan Beşiktaşlı gazeteci Candaş Tolga Işık, hem istifa çağrısında bulundu hem de 'adam öldürecekler' iddiasını öne sürdü.

CANDAŞ TOLGA IŞIK'TAN HASAN ARAT OLAYI SONRASINDA 'BEŞİKTAŞ'TA ADAM ÖLDÜRECEKLER' SALVOSU

Sergen Yalçın ile birlikte yaşananları değerlendiren Candaş Tolga Işık, "Eğer bu olay için bir adım atılmazsa, çok acayip bir şey söyleyeceğim ve inanarak söylüyorum. Beşiktaş Divan Kurulu'ndan birini öldürecekler. Mafya kılıklı birçok insan var orada. Yumruk atmak nasıl bir cesaret? Kahvede bile bu cesareti gösteremezsin. Bu insanları hukuken en ağır cezalara çarptırmaları lazım. Buradan tekrar söylüyorum. Bu işlere tedbir alınmazsa biri ölecek! Bakın görürsünüz." ifadelerini kullandı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK'TAN İSTİFA ÇAĞRISI

Beşiktaş'taki kriz süreciyle ilgili başkan Serdal Adalı'dan daha net bir yaptırım isteyen Candaş Tolga Işık, "Olayların başında da Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk var. Yani Beşiktaş başkanıyla aynı statüye sahip. Olayları başlatan da o! Buradan sesleniyorum, Tevfik Yamantürk acilen istifa etmeli. Serdal Adalı'nın da yaptığı açıklamayı eksik buluyorum. Daha sert açıklama yapılıp Tevfik Yamantürk istifaya davet edilmeli." dedi.