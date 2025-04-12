Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'dan 'tarihi adım' projesi: 4.7 milyar TL gelir elde edilecek!

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. 15 milyar TL borcun gölgesinde başarılı olmanın zorluğuna dikkat çeken Serdar Adalı, 'sürdürülebilir başarı' vurgusunu yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'dan 'tarihi adım' projesi: 4.7 milyar TL gelir elde edilecek!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 13:18

Beşiktaş'ta 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Beşiktaş yönetiminin kritik konuları değerlendirdiği kurulda, başkan Serdar Adalı'dan önemli bir konuşma geldi ve mali konuların altı çizildi.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAR ADALI'DAN AÇIKLAMALAR

"Biz itibarımız daha fazla yara almasın diye söylediklerimize dikkat ettikçe bazı gerçekler çabuk unutuluyor. Bu itibar kaybına neden olanlar, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam ediyor. Bizim bu kulübü hangi koşullarda devraldığımızı hatırlamanızı rica ediyorum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız 100 gün önce göreve başladı. Beşiktaş tarihinin en kötü ekonomik, sportif ve psikolojik dönemiyle karşı karşıya kaldık. Göreve başladığımızdan beri kurumsallaşma adına önemli çalışmalar yapılıyor. Yeni düzeni kurarken kim gücenir, kim kırılır demeden her şeyi yapacağız. 15 milyar TL borcu olan bir kulübün sürdürülebilir bir başarı elde etmesi mümkün değildir. Her branşımızda sportif başarıyı yakalamalı ve üst düzey sporcular yetiştirmeliyiz."

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'dan 'tarihi adım' projesi: 4.7 milyar TL gelir elde edilecek!

"Beşiktaş'ın bugün itibarıyla sporcusuna ve çalışanına borcu bulunmamaktadır. Yönetim kurulu olarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, sportif başarılarımızı desteklemek amacıyla sermaye artırımı amacıyla başvurumuzu yapmıştık. Geçtiğimiz gün sermaya piyasası tarafından onaylandı. Bu doğrultuda çıkarılmış sermayesi yüzde 400'lük artışla 1.2 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükselecek. Bu işlem sonunda 4.7 milyar gelir elde etmeyi bekliyoruz. Beşiktaş'ın aydınlık geleceği için tarihi bir adımdır. Bu işlemden gelecek parayla bankalara borcumuzu kapatacağız. Güçlendirdiğimiz mali yapımız sayesinde kulübümüzü ileriye taşıyacak hedeflere ulaşacağız. Gelecek kuşaklara daha güçlü, daha itibarlı bir Beşiktaş bırakmak hepimizin hedefidir."

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'dan 'tarihi adım' projesi: 4.7 milyar TL gelir elde edilecek!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM BORCU NE KADAR?
Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün toplam borcunu 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak açıkladı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Divan Kurulu gerginliği: Hasan Arat'a 'terbiyesiz' çıkışı!
Serhat Akın'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olay sözler! Samsunspor-Galatasaray maçından sonra sert açıklamalar geldi
ETİKETLER
#divan kurulu
#divan kurulu
#serdar adalı
#serdar adalı
#Beşiktaş Kadro
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.