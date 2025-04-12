Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'dan 'tarihi adım' projesi: 4.7 milyar TL gelir elde edilecek!

Beşiktaş'ta 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Beşiktaş yönetiminin kritik konuları değerlendirdiği kurulda, başkan Serdar Adalı'dan önemli bir konuşma geldi ve mali konuların altı çizildi.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAR ADALI'DAN AÇIKLAMALAR

"Biz itibarımız daha fazla yara almasın diye söylediklerimize dikkat ettikçe bazı gerçekler çabuk unutuluyor. Bu itibar kaybına neden olanlar, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam ediyor. Bizim bu kulübü hangi koşullarda devraldığımızı hatırlamanızı rica ediyorum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız 100 gün önce göreve başladı. Beşiktaş tarihinin en kötü ekonomik, sportif ve psikolojik dönemiyle karşı karşıya kaldık. Göreve başladığımızdan beri kurumsallaşma adına önemli çalışmalar yapılıyor. Yeni düzeni kurarken kim gücenir, kim kırılır demeden her şeyi yapacağız. 15 milyar TL borcu olan bir kulübün sürdürülebilir bir başarı elde etmesi mümkün değildir. Her branşımızda sportif başarıyı yakalamalı ve üst düzey sporcular yetiştirmeliyiz."

"Beşiktaş'ın bugün itibarıyla sporcusuna ve çalışanına borcu bulunmamaktadır. Yönetim kurulu olarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, sportif başarılarımızı desteklemek amacıyla sermaye artırımı amacıyla başvurumuzu yapmıştık. Geçtiğimiz gün sermaya piyasası tarafından onaylandı. Bu doğrultuda çıkarılmış sermayesi yüzde 400'lük artışla 1.2 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükselecek. Bu işlem sonunda 4.7 milyar gelir elde etmeyi bekliyoruz. Beşiktaş'ın aydınlık geleceği için tarihi bir adımdır. Bu işlemden gelecek parayla bankalara borcumuzu kapatacağız. Güçlendirdiğimiz mali yapımız sayesinde kulübümüzü ileriye taşıyacak hedeflere ulaşacağız. Gelecek kuşaklara daha güçlü, daha itibarlı bir Beşiktaş bırakmak hepimizin hedefidir."