Beşiktaş'tan Galatasaray'a ters köşe! Oğuz Aydın teklifine sıcak bakılıyor

05 Temmuz 2024 10:49 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:52

Beşiktaş Talisca için yeniden devreye girdi! İstenen bonservis belli oldu

Beşiktaş Talisca için yeniden devreye girdi! İstenen bonservis belli oldu

Yeni sezon çalışmalarına hız veren Beşiktaş, transferde yıldız isimlerin nabzını yokluyor. Süper Lig’de Galatasaray’ın listesinde bulunan Oğuz Aydın ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan kara kartal yerli transferde de önemli hamleler yapmak istiyor. Galatasaray’ın da peşinde olduğu Oğuz Aydın Beşiktaş’ın radarında.

PARA DAHİL OYUNCU TAKASI ÖNERİSİ

Galatasaray kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki genç oyuncuya 4 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlılar ise 3 milyon Euro bonservis bedeli, 2 milyon Euro bonus artı sonraki satıştan pay önerildi.

Üstüne üstlük bir oyuncu da takasta teklif edildi. Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulan Alanyaspor yönetimi Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezonda 38 maça çıkan Oğuz Aydın, 13 gol ve 8 asist kaydetti.