Beşiktaş'tan Galatasaray'a ters köşe! Oğuz Aydın teklifine sıcak bakılıyor
Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız oyuncu Oğuz Aydın için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-Beyazlıların yıldız ismin transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Alanyaspor yönetimi Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.
Yeni sezon çalışmalarına hız veren Beşiktaş, transferde yıldız isimlerin nabzını yokluyor. Süper Lig’de Galatasaray’ın listesinde bulunan Oğuz Aydın ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan kara kartal yerli transferde de önemli hamleler yapmak istiyor. Galatasaray’ın da peşinde olduğu Oğuz Aydın Beşiktaş’ın radarında.
PARA DAHİL OYUNCU TAKASI ÖNERİSİ
Galatasaray kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki genç oyuncuya 4 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlılar ise 3 milyon Euro bonservis bedeli, 2 milyon Euro bonus artı sonraki satıştan pay önerildi.
Üstüne üstlük bir oyuncu da takasta teklif edildi. Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulan Alanyaspor yönetimi Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz sezonda 38 maça çıkan Oğuz Aydın, 13 gol ve 8 asist kaydetti.