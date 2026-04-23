Yeni sezonun kadro mühendisliğine hız veren Beşiktaş, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için düğmeye bastı. Savunma güvenliğini sağlama almak isteyen yönetim, rotasını Bayer Leverkusen’e çevirdi. Siyah-beyazlıların hedefinde hem stoper hattı hem de sol bek pozisyonu için iki dev isim var.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'tan Grimaldo sonrası bir bomba transfer daha! Rota yeniden Almanya: 35 milyonluk operasyon Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek için Bayer Leverkusen'den iki ismi kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın stoper transferindeki ilk hedefi, güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan ve bu sezon 5 gol 3 asistlik performans gösteren 25 yaşındaki Edmond Tapsoba. Tapsoba, Leverkusen'in 2023/24 sezonundaki tarihi şampiyonluk ve kupa zaferlerinde 46 maçla takımın önemli isimlerinden biriydi. Sol bek pozisyonu için de Alejandro Grimaldo'nun ismi gündemde yer alıyor ve İspanyol yıldızın sezon sonunda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş yönetimi, Grimaldo'nun önceliği İspanya olsa da transferi bitirmek için şartları zorlamayı hedefliyor.

SAVUNMANIN YENİ LİDERİ: EDMOND TAPSOBA

Beşiktaş’ın stoper transferindeki bir numaralı hedefi, Leverkusen’in kilit ismi Edmond Tapsoba. Burkina Faso’da başlayan ve Portekiz macerasıyla Avrupa’ya açılan Tapsoba, Agbadou ile birlikte "duvar" örmesi için düşünülüyor.

Gelen bilgilere göre siyah-beyazlılar, sezon sonunda Felix Uduokhai ile yolları ayırmayı planlıyor. Bu boşluğu ise güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan 25 yaşındaki Tapsoba ile doldurmak istiyor. Bu sezon sergilediği 40 maçlık performansına 5 gol ve 3 asist sığdıran deneyimli stoper, skorer kimliğiyle de dikkat çekiyor.

TARİHİ BAŞARININ BAŞROLÜYDÜ

Tapsoba, Leverkusen’in tarihi Bundesliga şampiyonluğu ve kupa zaferiyle kapattığı 2023/24 sezonunda 46 maçla takımın vazgeçilmezi olmuştu.

SOL BEKTE GRİMALDO HEYECANI

Kartal’ın Leverkusen çıkarması sadece stoperle sınırlı değil. Sol bek hattı için ismi anılan Alejandro Grimaldo da gündemin üst sıralarında. Takımda bazı sorunlar yaşadığı ve sezon sonunda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol yıldızın durumu yakından takip ediliyor. Tecrübeli sol bekin önceliği her ne kadar ülkesi İspanya olsa da, Beşiktaş yönetimi şartları zorlayarak transferi bitirmeyi hedefliyor.

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER KAPIDA

Beşiktaş’ın bu iddialı planlaması, savunma hattındaki köklü değişimin sinyallerini veriyor. Agbadou’nun yanına Tapsoba’nın eklenmesi, siyah-beyazlıların gelecek sezon şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olabilir.