Beşiktaş'tan Grimaldo sonrası bir bomba transfer daha! Rota yeniden Almanya: 35 milyonluk operasyon

Yeni sezonun kadro mühendisliğine hız veren Beşiktaş, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için düğmeye bastı. Savunma güvenliğini sağlama almak isteyen yönetim, rotasını Bayer Leverkusen’e çevirdi. Siyah-beyazlıların hedefinde hem stoper hattı hem de sol bek pozisyonu için iki dev isim var.
Beşiktaş’ın stoper transferindeki bir numaralı hedefi, Leverkusen’in kilit ismi Edmond Tapsoba. Burkina Faso’da başlayan ve Portekiz macerasıyla Avrupa’ya açılan Tapsoba, Agbadou ile birlikte "duvar" örmesi için düşünülüyor.
Gelen bilgilere göre siyah-beyazlılar, sezon sonunda Felix Uduokhai ile yolları ayırmayı planlıyor. Bu boşluğu ise güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan 25 yaşındaki Tapsoba ile doldurmak istiyor. Bu sezon sergilediği 40 maçlık performansına 5 gol ve 3 asist sığdıran deneyimli stoper, skorer kimliğiyle de dikkat çekiyor.
Tapsoba, Leverkusen’in tarihi Bundesliga şampiyonluğu ve kupa zaferiyle kapattığı 2023/24 sezonunda 46 maçla takımın vazgeçilmezi olmuştu.
Kartal’ın Leverkusen çıkarması sadece stoperle sınırlı değil. Sol bek hattı için ismi anılan Alejandro Grimaldo da gündemin üst sıralarında. Takımda bazı sorunlar yaşadığı ve sezon sonunda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol yıldızın durumu yakından takip ediliyor. Tecrübeli sol bekin önceliği her ne kadar ülkesi İspanya olsa da, Beşiktaş yönetimi şartları zorlayarak transferi bitirmeyi hedefliyor.
Beşiktaş’ın bu iddialı planlaması, savunma hattındaki köklü değişimin sinyallerini veriyor. Agbadou’nun yanına Tapsoba’nın eklenmesi, siyah-beyazlıların gelecek sezon şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olabilir.