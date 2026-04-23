Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş'tan Grimaldo sonrası bir bomba transfer daha! Rota yeniden Almanya: 35 milyonluk operasyon

Süper Lig devi Beşiktaş savunma hattını baştan aşağı yenilemek için rotayı Bundesliga’ya kırdı. Devre arasında kadroya katılan Emmanuel Agbadou’nun yanına Almanya'dan dünya yıldızları geliyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş'tan Grimaldo sonrası bir bomba transfer daha! Rota yeniden Almanya: 35 milyonluk operasyon
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 10:03

Yeni sezonun kadro mühendisliğine hız veren Beşiktaş, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için düğmeye bastı. Savunma güvenliğini sağlama almak isteyen yönetim, rotasını Bayer Leverkusen’e çevirdi. Siyah-beyazlıların hedefinde hem stoper hattı hem de sol bek pozisyonu için iki dev isim var.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'tan Grimaldo sonrası bir bomba transfer daha! Rota yeniden Almanya: 35 milyonluk operasyon

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek için Bayer Leverkusen'den iki ismi kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın stoper transferindeki ilk hedefi, güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan ve bu sezon 5 gol 3 asistlik performans gösteren 25 yaşındaki Edmond Tapsoba.
Tapsoba, Leverkusen'in 2023/24 sezonundaki tarihi şampiyonluk ve kupa zaferlerinde 46 maçla takımın önemli isimlerinden biriydi.
Sol bek pozisyonu için de Alejandro Grimaldo'nun ismi gündemde yer alıyor ve İspanyol yıldızın sezon sonunda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş yönetimi, Grimaldo'nun önceliği İspanya olsa da transferi bitirmek için şartları zorlamayı hedefliyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

SAVUNMANIN YENİ LİDERİ: EDMOND TAPSOBA

Beşiktaş’ın stoper transferindeki bir numaralı hedefi, Leverkusen’in kilit ismi Edmond Tapsoba. Burkina Faso’da başlayan ve Portekiz macerasıyla Avrupa’ya açılan Tapsoba, Agbadou ile birlikte "duvar" örmesi için düşünülüyor.

Beşiktaş'tan Grimaldo sonrası bir bomba transfer daha! Rota yeniden Almanya: 35 milyonluk operasyon

Gelen bilgilere göre siyah-beyazlılar, sezon sonunda Felix Uduokhai ile yolları ayırmayı planlıyor. Bu boşluğu ise güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan 25 yaşındaki Tapsoba ile doldurmak istiyor. Bu sezon sergilediği 40 maçlık performansına 5 gol ve 3 asist sığdıran deneyimli stoper, skorer kimliğiyle de dikkat çekiyor.

Beşiktaş'tan Grimaldo sonrası bir bomba transfer daha! Rota yeniden Almanya: 35 milyonluk operasyon

TARİHİ BAŞARININ BAŞROLÜYDÜ

Tapsoba, Leverkusen’in tarihi Bundesliga şampiyonluğu ve kupa zaferiyle kapattığı 2023/24 sezonunda 46 maçla takımın vazgeçilmezi olmuştu.

Beşiktaş'tan Grimaldo sonrası bir bomba transfer daha! Rota yeniden Almanya: 35 milyonluk operasyon

SOL BEKTE GRİMALDO HEYECANI

Kartal’ın Leverkusen çıkarması sadece stoperle sınırlı değil. Sol bek hattı için ismi anılan Alejandro Grimaldo da gündemin üst sıralarında. Takımda bazı sorunlar yaşadığı ve sezon sonunda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol yıldızın durumu yakından takip ediliyor. Tecrübeli sol bekin önceliği her ne kadar ülkesi İspanya olsa da, Beşiktaş yönetimi şartları zorlayarak transferi bitirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'tan Grimaldo sonrası bir bomba transfer daha! Rota yeniden Almanya: 35 milyonluk operasyon

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER KAPIDA

Beşiktaş’ın bu iddialı planlaması, savunma hattındaki köklü değişimin sinyallerini veriyor. Agbadou’nun yanına Tapsoba’nın eklenmesi, siyah-beyazlıların gelecek sezon şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olabilir.

Beşiktaş'tan Grimaldo sonrası bir bomba transfer daha! Rota yeniden Almanya: 35 milyonluk operasyon
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.