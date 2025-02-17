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 | Onur Kaya

Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Sözleşme açıklaması geldi

Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getirdikten sonra yeniden tırmanışa geçen Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı yönetim, bu sezon yalnızca bir maçta forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan takım kaptanların Necip Uysal ile ilgili kararını verdi.

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Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Sözleşme açıklaması geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 15:18

Kariyerini Beşiktaş'a adayan Necip Uysal kulübüyle nikah tazeledi. Siyah beyazlı ekip, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzattı.

Beşiktaş, takım kaptanlarından 34 yaşındaki oyuncu Necip Uysal ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Deneyimli futbolcu, Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde kendisini 2 sezon daha camiaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkan Adalı, siyah-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunan Uysal’a yeni dönemde başarılar diledi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'A ADANMIŞ KARİYER

Kariyerinde sadece Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, siyah-beyazlı takımla tüm kulvarlarda 461 müsabakaya çıkarken 6 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

NECİP UYSAL KİMDİR?
Necip Uysal 24 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, belediyede şoför olan bir babanın ve ev hanımı bir annenin üçüncü ve son oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Futbola olan ilgisini ağabeyinden almış ve 10 yaşında Yıldırım Bosnaspor'da futbola adım attı. Beşiktaş altyapısının kapısını 2004 yılında açan Necip, henüz 16 yaşında olmasına rağmen A Takım antrenmanlarına katılmaya başlamıştır. 2007-08 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş A2 takımında forma giymeye başlamış ve hızla gelişim göstermiştir. 2008-09 sezonu başında A Takım ile profesyonel sözleşme imzalamış olmasına rağmen PAF takımında da mücadele etmeye devam etmiştir. Okul hayatına da önem veren Necip, Beşiktaş Lisesi ve Yeni Levent Lisesi'nden sonra Bahçeşehir Üniversitesi büro yönetimi bölümünde okumuş ve üniversite futbol takımında da yer almıştır. 1,5 senelik A2 kariyerinde 42 maçta 6 gol atmayı başaran Necip, 2009-10 sezonunda Beşiktaş A Takımı'na yükselmiştir. İlk resmi maçına 24 Ekim 2009 tarihinde Eskişehirspor karşısında son dakikalarda oyuna girerek çıkmıştır. Sezonun ikinci yarısında A Takım'da daha fazla forma şansı bulan Necip, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmıştır.
ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş
#süper lig
#kariyer
#necip uysal
#kaptan
#Sözleşme Uzattı
#Spor
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