Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Sözleşme açıklaması geldi

NECİP UYSAL KİMDİR?

Necip Uysal 24 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, belediyede şoför olan bir babanın ve ev hanımı bir annenin üçüncü ve son oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Futbola olan ilgisini ağabeyinden almış ve 10 yaşında Yıldırım Bosnaspor'da futbola adım attı. Beşiktaş altyapısının kapısını 2004 yılında açan Necip, henüz 16 yaşında olmasına rağmen A Takım antrenmanlarına katılmaya başlamıştır. 2007-08 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş A2 takımında forma giymeye başlamış ve hızla gelişim göstermiştir. 2008-09 sezonu başında A Takım ile profesyonel sözleşme imzalamış olmasına rağmen PAF takımında da mücadele etmeye devam etmiştir. Okul hayatına da önem veren Necip, Beşiktaş Lisesi ve Yeni Levent Lisesi'nden sonra Bahçeşehir Üniversitesi büro yönetimi bölümünde okumuş ve üniversite futbol takımında da yer almıştır. 1,5 senelik A2 kariyerinde 42 maçta 6 gol atmayı başaran Necip, 2009-10 sezonunda Beşiktaş A Takımı'na yükselmiştir. İlk resmi maçına 24 Ekim 2009 tarihinde Eskişehirspor karşısında son dakikalarda oyuna girerek çıkmıştır. Sezonun ikinci yarısında A Takım'da daha fazla forma şansı bulan Necip, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmıştır.