Editor
Editor
 Yasin Aşan

Beşiktaş'tan Premier Lig'den 4 isme kanca! Siyah-beyazlılar transferde atağa kalktı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosundaki eksik bölgelere takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların, Premier Lig'den 4 oyuncuyu gündeme aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'tan Premier Lig'den 4 isme kanca! Siyah-beyazlılar transferde atağa kalktı
Haber Merkezi
28.01.2026
10:31
28.01.2026
10:31

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Transfer döneminde henüz kadrosunu yeni bir isimle takviye etmeyen siyah-beyazlılarda çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılmıştı. Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek ve Tammy Abraham'a veda edilmişti.

Beşiktaş'tan Premier Lig'den 4 isme kanca! Siyah-beyazlılar transferde atağa kalktı

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, öne geçtikten sonra geriye düştüğü maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Maçın bazı bölümlerinde Beşiktaş taraftarları yönetime tepki gösterirken "Transferler nerede" tezahüratı yapmışlardı. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının yenik olduğu dakikalarda Serdal Adalı yönetimini istifaya da davet etmişti.

Beşiktaş'tan Premier Lig'den 4 isme kanca! Siyah-beyazlılar transferde atağa kalktı

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE GAZA BASIYOR

Beşiktaş'ta Eyüpspor maçının ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer operasyonunu sürdüren siyah-beyazlıların, Premier Lig'de oynayan 4 oyuncuyu gündemine aldığı iddia edildi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Premier Lig'de forma giyen 4 oyuncuyla ilgileniyor. İşte o isimler...

Beşiktaş'tan Premier Lig'den 4 isme kanca! Siyah-beyazlılar transferde atağa kalktı

BEŞİKTAŞ, YILDIZLARA KANCAYI TAKTI

Haberde Beşiktaş'ın gündemine aldığı isimlerden birinin West Ham United forması giyen 32 yaşındaki kaleci Alphonse Areola olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu transfer için oyuncuyla ve kulübüyle temas halinde olduğu belirtildi. Areola bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere 20 maçta forma giyerken kalesinde 37 gol gördü.

Beşiktaş'tan Premier Lig'den 4 isme kanca! Siyah-beyazlılar transferde atağa kalktı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği bir diğer isim Tomas Soucek. Areola gibi West Ham United forması giyen Soucek için girişimlerin başladığı aktarıldı. Bu sezon 10'u ilk 11'de olmak üzere 22 maçta forma giyen Çek futbolcu, takımına 3 gollük katkı sağlamayı başardı.

Beşiktaş'tan Premier Lig'den 4 isme kanca! Siyah-beyazlılar transferde atağa kalktı

Beşiktaş'ın Premier Lig'den ilgilendiği bir diğer oyuncu Wolverhampton forması giyen 27 yaşındaki Jean-Ricner Bellegarde oldu. Merkez orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen Bellegarde'nin siyah-beyazlıların gündeminde olduğu belirtildi. Bu sezon 11'i ilk 11'de olmak üzere 17 maçta forma giyen Bellegarde, bu maçlarda 1 gol atmayı başardı.

Beşiktaş'tan Premier Lig'den 4 isme kanca! Siyah-beyazlılar transferde atağa kalktı

Haberde Beşiktaş'ın Premier Lig'den ilgilendiği bir diğer oyuncunun ise Sunderland forması giyen Wilson Isidor olduğu aktarıldı. Santrfor mevkisinde oynayan Isidor'un sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Bu sezon takımıyla 12'si ilk 11'de olmak üzere 22 maçta forma giyen Isidor, 4 gollük performans ortaya koydu.

Beşiktaş'tan Premier Lig'den 4 isme kanca! Siyah-beyazlılar transferde atağa kalktı
