Beşiktaş'tan TFF'ye sitem:

Beşiktaş, Alanyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından sert bir çıkış yaptı. Beşiktaş, iptal edilen gol için paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'tan Türkiye Futbol Federasyonu'na büyük bir sitem geldi. Kartal, iptal edilen ikinci gol nedeniyle yayıncı kuruluşa ve federasyona tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TAN İTİRAZ

Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, uzatma dakikalarında iptal edilen golü için paylaşım gerçekleştirdi. Siyah beyazlı kulübün paylaşımında; yayıncı kuruluşa yönelik, "İptal edilen golümüzdeki pozisyonun yakın çekimlerini ve tekrarını neden yayınlamadınız?" ifadeleri yer aldı. Ayrıca TFF'ye de mesaj veren Kartal, "Siz de golümüzü iptal ederken hangi açıları izlediniz?" diye sordu.

https://x.com/Besiktas/status/1924172170218901786

BEŞİKTAŞ'TA AVRUPA HESAPLARI

Avrupa potasına katılmak için ince hesaplar yapan Beşiktaş, Alanyaspor beraberliğiyle birlikte yara almış oldu.

https://x.com/Besiktas/status/1924163552018911476