Beşiktaş'tan transferde 3 bomba! Fenerbahçe'nin istediği yıldızın peşinde

Kendi evinde Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta birçok oyuncunun performansı eleştirilirken transfer çalışmaları hız kazandı. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip Benfica’da oynayan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için nabız yokluyor.

25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Serdal Adalı yönetimi, 25 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Orkun Kökçü'den sonra Kerem Aktürkoğlu için de bonuslarla birlikte 25 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu.

KEREM ÇOK YAKIN

Edinilen bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ın teklifine sıcak yaklaştı ve bu teklifi kabul etti. Serdal Adalı yönetimine ise kulüplerin anlaşması durumunda imza atmaya hazır olduğunu belirtti. Kulüplerin anlaşması durumunda Orkun Kökçü'nün transferinde uygulanan zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi formülünün kullanılması bekleniyor.

GUIDO RODRIGUES SÜRPRİZİ

Geçtiğimiz sezon adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan ancak tercihini West Ham United'dan yana yapan Guido Rodriguez için bu kez Beşiktaş devreye girdi. Siyah beyazlılar, İngiliz ekibinden ayrılmayı planlayan Arjantinli yıldızı gündemine aldı.

KİRALAMA SEÇENEĞİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Rodriguez, geride bıraktığımız sezon Premier Lig'de 23 maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez için siyah beyazlılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde çalışıyor.

ROBERT RENAN HAMLESİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Zenit'in yıldızını gözüne kestirdi. Siyah beyazlı takım, Zenit forması giyen Robert Renan için resmi görüşmelere başladı.

Zenit'in oyuncu için beklentisinin 15 milyon euro olduğu belirtildi. Bununla birlikte Beşiktaş'ın rakamı aşağı düşürüp ödeme planını da yıllara bölmek istediği öğrenildi.

