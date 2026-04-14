Beşitak'ta Hyeon-Gyu Oh harekatı! İngiliz devleri peşine düştü: Yüksek bonservis geliri hedefleniyor

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, sergilediği müthiş grafikle devleri sıraya dizdi. Güney Koreli golcü için İngiliz devleri Tottenham ve Manchester United’ın sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

’ın devre arasında 14 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Hyeon-Gyu Oh, Süper Lig’deki kısa süreli macerasında Avrupa’nın dev kulüplerini peşine takmayı başardı. Siyah-beyazlı formayla çıktığı her maçta fark oluşturan 25 yaşındaki santrfor için ekiplerinin ciddi bir yarışa girdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın devre arasında 14 milyon Euro'ya transfer ettiği Hyeon-Gyu Oh, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti.
Premier Lig ekipleri Tottenham ve Manchester United, Hyeon-Gyu Oh'u yakından takip ediyor.
Tottenham'ın, oyuncu transferinde Güney Koreli kaptanları Heung-min Son'un popülaritesinden yararlanmak istediği belirtiliyor.
Oh, Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 maçta 6 gol ve 2 asist kaydetti.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi 2029'a kadar devam eden Oh için sezon sonunda yüksek bir bonservis geliri bekliyor.
LONDRA’DA "SON" ETKİSİ: TOTTENHAM TAKİPTE

TransferFeed kaynaklı habere göre, forvet hattını güçlendirmek isteyen , Oh’un gelişimini mercek altına aldı. Londra temsilcisinin bu transferde en büyük kozu ise kaptan Heung-min Son. Tottenham yönetiminin, Son sayesinde Güney Kore’de yakalanan devasa popülariteyi Oh transferiyle perçinlemek istediği belirtiliyor. Başarılı golcünün de vatandaşıyla aynı takımda oynama fikrine oldukça sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

MANCHESTER UNİTED DA DEVREDE

Hyeon-Gyu Oh için tek aday Tottenham değil. İngiliz futbolunun bir diğer devi 'ın da oyuncunun performansını yakından izlediği ve transfer opsiyonlarını değerlendirmeye başladığı kaydedildi. Kırmızı Şeytanlar'ın, gol yollarındaki çeşitliliği artırmak adına Güney Koreli yıldızı listesine eklediği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ’IN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi Haziran 2029’a kadar devam eden yıldız oyuncu için aceleci davranmıyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Oh için siyah-beyazlıların sezon sonunda kapıyı çok daha yüksek bir rakamdan açması bekleniyor.

9 MAÇTA 8 SKOR KATKISI

İstanbul’a geldiği günden bu yana kısa sürede uyum sağlayan ve taraftarın sevgilisi olan Hyeon-Gyu Oh, istatistikleriyle de parmak ısırtıyor:

Maç Sayısı9
Gol6
Asist2

Kısa sürede gelen bu verimli performans, Beşiktaş'ın sezon sonunda ciddi bir bonservis geliri elde etme ihtimalini bir hayli güçlendiriyor.

