Beşitak'ta Hyeon-Gyu Oh harekatı! İngiliz devleri peşine düştü: Yüksek bonservis geliri hedefleniyor

Beşiktaş’ın devre arasında 14 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Hyeon-Gyu Oh, Süper Lig’deki kısa süreli macerasında Avrupa’nın dev kulüplerini peşine takmayı başardı. Siyah-beyazlı formayla çıktığı her maçta fark oluşturan 25 yaşındaki santrfor için Premier Lig ekiplerinin ciddi bir yarışa girdiği öğrenildi.
TransferFeed kaynaklı habere göre, forvet hattını güçlendirmek isteyen Tottenham, Oh’un gelişimini mercek altına aldı. Londra temsilcisinin bu transferde en büyük kozu ise kaptan Heung-min Son. Tottenham yönetiminin, Son sayesinde Güney Kore’de yakalanan devasa popülariteyi Oh transferiyle perçinlemek istediği belirtiliyor. Başarılı golcünün de vatandaşıyla aynı takımda oynama fikrine oldukça sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Hyeon-Gyu Oh için tek aday Tottenham değil. İngiliz futbolunun bir diğer devi Manchester United'ın da oyuncunun performansını yakından izlediği ve transfer opsiyonlarını değerlendirmeye başladığı kaydedildi. Kırmızı Şeytanlar'ın, gol yollarındaki çeşitliliği artırmak adına Güney Koreli yıldızı listesine eklediği ifade ediliyor.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi Haziran 2029’a kadar devam eden yıldız oyuncu için aceleci davranmıyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Oh için siyah-beyazlıların sezon sonunda kapıyı çok daha yüksek bir rakamdan açması bekleniyor.
İstanbul’a geldiği günden bu yana kısa sürede uyum sağlayan ve taraftarın sevgilisi olan Hyeon-Gyu Oh, istatistikleriyle de parmak ısırtıyor:
|Maç Sayısı
|9
|Gol
|6
|Asist
|2
Kısa sürede gelen bu verimli performans, Beşiktaş'ın sezon sonunda ciddi bir bonservis geliri elde etme ihtimalini bir hayli güçlendiriyor.