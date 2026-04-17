SON DAKİKA!
Bilal Çiloğlu bronz madalyayı kaptı! 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk madalya

Gürcistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde milli sporculardan erkeklerde 73 kiloda mücadele eden Bilal Çiloğlu, üçüncülük maçında Kosovalı Akil Gjakova'yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilal Çiloğlu bronz madalyayı kaptı! 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk madalya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 18:13

Gürcistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci günün heyecanı yaşanıyor. Olimpik Spor Sarayı'ndaki şampiyonada bugün milli sporculardan erkeklerde 73 kiloda Bilal Çiloğlu ile Muhammed Demirel, kadınlarda ise 57 kiloda Ayşenur Budak ile Hasret Bozkurt mücadele etti.

HABERİN ÖZETİ

Bilal Çiloğlu bronz madalyayı kaptı! 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk madalya

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Gürcistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli judocu Bilal Çiloğlu, erkekler 73 kiloda bronz madalya kazandı.
Bilal Çiloğlu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Ethan Nairne'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde 2024 Paris Olimpiyatları şampiyonu Azerbaycanlı Hidayet Heydarov'a yenilen Çiloğlu, bronz madalya maçında Kosovalı Akil Gjakova'yı yendi.
Diğer milli sporculardan Muhammed Demirel, Ayşenur Budak ve Hasret Bozkurt ilk turda elendi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Bilal Çiloğlu, ilk turda Belaruslu Arseni Hladkikh'i yenerek ikinci turda Gürcü rakibi Mikheili Bakhbakhashvili ile karşılaştı. Ev sahibi Gürcü rakibini de yoğun seyirci desteğine karşın yenmeyi başaran Bilal Çiloğlu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Ethan Nairne'nin rakibi oldu. Bilal Çiloğlu, bir ay önce Avusturya Grand Slam'da finalde yenildiği Ethan Nairne'yi Gürcistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bilal Çiloğlu bronz madalyayı kaptı! 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk madalya

BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Yarı finalde 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Azerbaycanlı judocu Hidayet Heydarov'a mağlup olan Bilal Çiloğlu, maçında Kosovalı Akil Gjakova ile karşılaştı.

Rakibini üstün bir oyunla yenmeyi başaran Bilal Çiloğlu, uzun süren sakatlık sürecinin ardından Avrupa'da önemli rakiplerine karşı "ben hala devam ediyorum" diyerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilal Çiloğlu bronz madalyayı kaptı! 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk madalya

Bilal Çiloğlu'nun maçını izlemeye gelen Türk vatandaşlar ile eşi milli judocu Habibe Çiloğlu da maçtan sonra Bilal'e sevgi gösterisinde bulundu ve duygusal anlar da yaşandı.

3 MİLLİ SPORCU İLK TURDA VEDA ETTİ

Milli sporculardan Muhammed Demirel ise ilk turda İspanyol Anton Shuhalieiev'e mağlup olarak elendi.

Ay-yıldızlı kadın judoculardan Hasret Bozkurt da ilk turda Finlandiyalı rakibi Pihla Matikainen'e yenilerek organizasyona veda etti.

Şampiyonada ilk turda 2025 Büyükler Avrupa Şampiyonası 3'üncüsü İtalyan Veronica İtatoniolo ile karşılaşan Ayşenur Budak da rakibine yenilerek turnuvayı tamamladı.

