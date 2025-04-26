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 | Burak Ayaydın

Bodrum FK'ya trajik son: Samsunspor karşısında her şey ters gitti!

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK ile Reeder Samsunspor karşılaştı. Kümede kalmak için mücadele eden Bodrum FK, dramatik bir sonla maçtan mağlup ayrıldı.

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Bodrum FK'ya trajik son: Samsunspor karşısında her şey ters gitti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 21:23

Trendyol Süper Lig'de Reeder Samsunspor, Bodrum FK deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Maça iyi başlayan ev sahibi Bodrum FK, son dakikalarda üst üste talihsizlikler yaşadı.

BODRUM FK KENDİ SAHASINDA ŞANSSIZ!

Maça iyi başlayan Bodrum FK, 4. dakikada Ahmet Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Akabinde ise 11. dakikada Olivier Ntcham'ın penaltı golüyle skoru eşitleyen Reeder Samsunspor, 38'de de Landry Dimata ile 2-1 öne geçti. Mücadelenin geri kalanında rakip yarı sahada üstünlük kuran Bodrum FK, 90+1'de skoru 2-2'ye getiren golü atsa da VAR incelemesinin ardından bu gol iptal edildi. Öte yandan 90+6'da maçın hakemi Yasin Kol, Sipay Bodrum FK adına penaltı verdi! Uzun süren VAR incelemesinin ardından bu karar da iptal edildi.

https://x.com/Bodrumspor_AS/status/1916193290220712140

REEDER SAMSUNSPOR İÇİN 5 HAFTA SONRA GALİBİYET

Reeder Samsunspor; tam 5 hafta sonra galibiyete uzanırken, 54 puanla 3. sırada yer buldu.

https://x.com/Samsunspor/status/1916192881729278296

Sıkça Sorulan Sorular

BODRUM FK KAÇ PUANDA?
Kendi sahasında kaybeden Bodrum FK, 34 puanda kaldı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#samsunspor
#bodrum fk
#bodrum fk
#Spor
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