Bodrum FK'ya trajik son: Samsunspor karşısında her şey ters gitti!

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK ile Reeder Samsunspor karşılaştı. Kümede kalmak için mücadele eden Bodrum FK, dramatik bir sonla maçtan mağlup ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de Reeder Samsunspor, Bodrum FK deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Maça iyi başlayan ev sahibi Bodrum FK, son dakikalarda üst üste talihsizlikler yaşadı.

BODRUM FK KENDİ SAHASINDA ŞANSSIZ!

Maça iyi başlayan Bodrum FK, 4. dakikada Ahmet Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Akabinde ise 11. dakikada Olivier Ntcham'ın penaltı golüyle skoru eşitleyen Reeder Samsunspor, 38'de de Landry Dimata ile 2-1 öne geçti. Mücadelenin geri kalanında rakip yarı sahada üstünlük kuran Bodrum FK, 90+1'de skoru 2-2'ye getiren golü atsa da VAR incelemesinin ardından bu gol iptal edildi. Öte yandan 90+6'da maçın hakemi Yasin Kol, Sipay Bodrum FK adına penaltı verdi! Uzun süren VAR incelemesinin ardından bu karar da iptal edildi.

https://x.com/Bodrumspor_AS/status/1916193290220712140

REEDER SAMSUNSPOR İÇİN 5 HAFTA SONRA GALİBİYET

Reeder Samsunspor; tam 5 hafta sonra galibiyete uzanırken, 54 puanla 3. sırada yer buldu.

https://x.com/Samsunspor/status/1916192881729278296