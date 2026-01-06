Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Boluspor'da Ertuğrul Arslan dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Ertuğrul Arslan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Boluspor'da Ertuğrul Arslan dönemi sona erdi
Trendyol 1. Lig'de topladığı 29 puanla ilk yarıyı 8. sırada tamamlayan Boluspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Boluspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Boluspor'da Ertuğrul Arslan dönemi sona erdi

Ertuğrul Arslan, Bolu temsilcisinde görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, başkan ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Boluspor'da teknik direktörlük kariyerime başlamak, benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. Bu süreçte ortaya koyduğumuz oyun ve aldığımız sonuçlarla bize güvenenleri mahcup etmemiş olmanın gururunu yaşıyorum. Öncelikle beni bu göreve layık gören Başkanımız Sayın Erdal Bayrak'a, yöneticilerimiz Mustafa Yüksel ve Ender Ofluoğlu'na, Sportif Direktörümüz Ömer Özen'e teşekkür ediyorum. Onların desteği ve güveni benim için çok değerliydi. Birlikte çalıştığım, gelişimlerine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğum oyuncularıma da ayrı bir teşekkür borçluyum. Sahada gösterdikleri karakter ve emek, bu yolculuğu benim için özel kıldı. Ve elbette, ilk günden itibaren bana sevgi ve ilgi gösteren Boluspor taraftarına, Bolu halkına, Boluspor'u takip eden emekçi basın mensuplarına sonsuz minnettarım. Bu destek, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Bu bir veda değil, güzel anılarla dolu bir başlangıcın devamı Boluspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum."

