Borussia Dortmund kazandı ama yetmedi: Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde sarı duvara çarptı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk maçı İspanya'da 4-0 kaybeden Borussia Dortmund, Almanya'daki rövanşı kazanmasına rağmen turnuvaya veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşandı. İlk maçı İspanya'da 4-0 kazanan Barcelona, Almanya'da ise adeta sarı duvara çarptı: Borussia Dortmund karşısında 3-1 mağlup olan İspanyol devi, kendi sahasındaki skor avantajıyla turlayan taraf oldu.

https://x.com/BlackYellow/status/1912221643432141070

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BORUSSIA DORTMUND İLE BARCELONA SAHAYA ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçına çıkan Borussia Dortmund, Sehrou Guirassy'nin 11 (P), 49 ve 76. dakikalarda attığı goller ile Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Kendi sahasında taraftarıyla bütünleşen ve etkili bir futbol oynayan Dortmund karşısında, İspanyol devinin tek golü 54. dakikada Bensebaini'nin kendi kalesine vurduğu topla geldi.

BARCELONA'NIN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ BAYERN MUNIH-INTER EŞLEŞMESİNDEN GELECEK

Borussia Dortmund karşısında kaybederek turlayan Barcelona, bugün oynanacak olan Inter-Bayern Münih rövanş maçından zaferle ayrılacak rakibini bekleyecek.

https://x.com/BlackYellow/status/1912248375547658590