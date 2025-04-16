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 | Burak Ayaydın

Borussia Dortmund kazandı ama yetmedi: Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde sarı duvara çarptı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk maçı İspanya'da 4-0 kaybeden Borussia Dortmund, Almanya'daki rövanşı kazanmasına rağmen turnuvaya veda etti.

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Borussia Dortmund kazandı ama yetmedi: Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde sarı duvara çarptı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 10:02

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşandı. İlk maçı İspanya'da 4-0 kazanan Barcelona, Almanya'da ise adeta sarı duvara çarptı: Borussia Dortmund karşısında 3-1 mağlup olan İspanyol devi, kendi sahasındaki skor avantajıyla turlayan taraf oldu.

https://x.com/BlackYellow/status/1912221643432141070

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BORUSSIA DORTMUND İLE BARCELONA SAHAYA ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçına çıkan Borussia Dortmund, Sehrou Guirassy'nin 11 (P), 49 ve 76. dakikalarda attığı goller ile Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Kendi sahasında taraftarıyla bütünleşen ve etkili bir futbol oynayan Dortmund karşısında, İspanyol devinin tek golü 54. dakikada Bensebaini'nin kendi kalesine vurduğu topla geldi.

Borussia Dortmund kazandı ama yetmedi: Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde sarı duvara çarptı!

BARCELONA'NIN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ BAYERN MUNIH-INTER EŞLEŞMESİNDEN GELECEK

Borussia Dortmund karşısında kaybederek turlayan Barcelona, bugün oynanacak olan Inter-Bayern Münih rövanş maçından zaferle ayrılacak rakibini bekleyecek.

https://x.com/BlackYellow/status/1912248375547658590

Sıkça Sorulan Sorular

DORTMUND'UN KADRO DEĞERİ NEDİR?
Alman ekibinin güncel piyasa değeri 436.4 milyon Eurodur.
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ETİKETLER
#barcelona
#borussia dortmund
#çeyrek final
#Şampiyonlar Ligi Maçları
#Sarı Duvar
#Spor
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